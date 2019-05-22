Девушка-подросток похудела в два раза и рассказала о простом трюке

Похудевшая на 63 килограмма австралийка рассказала о простом трюке, который помог ей вернуться в форму. Ее историю публикует The Sun.

Джозефин Десгранд (Josephine Desgrand) из Квинсленда весила 120 килограммов. Девушка страдала от избыточного веса из-за одержимости сладким. «Я всегда была пухленькой. Я и моя семья очень любили еду, поэтому в ящиках всегда можно было найти печенье или шоколад. Но однажды я посмотрела в зеркало и поняла, что мое тело увеличилось втрое. Я попыталась сбросить вес, но мне мешало пристрастие к сладкому», — призналась она.

Однако Десгранд придумала простой способ побороть свою привычку: каждый раз, когда ей хотелось съесть очередную порцию сахаросодержащей пищи, она жевала мяту. Кроме того, ей помогли мотивационные посты и ролики в соцсетях. По словам Десгранд, фотографии «нормальных людей» стимулировали ее отказаться от вредных перекусов.

Сейчас Джозефин 19 лет, и ей удается поддерживать здоровую форму уже на протяжении трех лет. Сбросив лишний вес, она стала фитнес-блогером: в настоящий момент на нее подписаны 130 тысяч человек. «Я не могу поверить, что девушка на фото — это я. Я живу около пляжа. Раньше я выходила из дома только в платьях с длинными рукавами, несмотря на 30-градусную жару. Сейчас мне комфортно в моем теле, и мне нравится носить короткие платья и кроп-топы с леггинсами», — поделилась своим счастьем Десгранд.

Ранее в мае британские ученые и диетологи рассказали, какими методами можно достичь плоского живота за четыре недели. По словам эксперта Сонал Шах, в первую очередь, необходимо изменить рацион завтрака: вместо углеводов следует употреблять больше белков и жиров. Кроме того, чтобы ускорить достижение желаемой формы, человек должен сжигать больше калорий, чем потребляет.