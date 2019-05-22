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Девушки похвастали красивыми ягодицами в Сети 

Рамблер 22 мая 2019
Вслед за сестрами Кардашьян, чьи бедра и ягодицы сегодня практически являются национальным сокровищем и предметом общенародной гордости в США, мода на красивые и накачанные "пятые точки" захватила остальных женщин планеты. Судя по мужским восторгам, одержимость верхней половиной женского тела сменилась одержимостью нижней половиной: на фотографиях красивых девушек, сделанных случайными мужчинами-прохожими на улицах, фокус часто оказывается на "пятых точках". Впрочем, девушки "качаются" не столько для мужчин, сколько для себя: всегда приятно чувствовать себя ухоженной, крепкой и вызывающей восхищение.
Упражнения для ягодиц сегодня не забывают делать никто из тех, кто посещает гимнастические залы. Результат обычно становится заметен уже через месяц после регулярных тренировок. Накачанная "пятая точка" великолепно выглядит в купальнике или в обтягивающих легких брюках. Так что если вы планируете отпуск на июль или август, а весной и зимой ходить в "джим" не нашли времени, еще можно успеть укрепить бедра и ягодицы за июнь и остаток мая.
Женский форум12
Красота , Фото
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