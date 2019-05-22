Водостойкий макияж — снимаем правильно

Совет, который пригодится вам во время путешествия

Устойчивая к брызгам тушь, консилер, который держится на лице даже в жару, и не отпечатывающаяся на бокале помада — такая косметика может держаться на лице не один день. Правда последствиями профессионального макияжа часто становится раздражение кожи и появление на ней высыпаний. Чтобы вы могли краситься плотными стойкими средствами, рассказываем о необходимых этапах очищения кожи.

Состав водостойкой косметики

Основу любого средства составляет силикон, представленный в составе в форме силиконового масла. Оно образует на поверхности тонкую воздухопроницаемую пленку, но не пропускает влагу. Под его слоем содержится красящий пигмент, который придает вашей коже, губам и ресницам желаемый цвет. Вопреки распространенному мнению, силикон совершенно безвреден — он лишь является барьером для доступа влаги. Однако в составе содержатся другие химические компоненты: синтетические воски, полимерные комплексы и красящий пигмент. Именно они становятся причиной сухости кожи и возможного раздражения.

Чем смывать косметику?

Двухфазное средство для снятия макияжа. Одна часть — масло, другая — мицеллярная вода. Масло нейтрализует силиконовую пленку, а мицеллярная вода удаляет пигмент с поверхности кожи. Производители рекомендуют встряхивать упаковку перед использованием средства, чтобы обе части смешались между собой.

Гидрофильное масло. Основу этого средства составляют масла и эмульгаторы. При смешивании с водой получается эмульсия, которая пенится и вымывает косметику из пор кожи, растворяя ее за счет жира. После использования гидрофильного масла нужно умыться водой, чтобы удалить остатки средства. В Азии такое масло — первый обязательный этап очищения кожи.

Натуральное масло. Базовое масло кокоса, абрикосовой косточки, оливки или жожоба справится с демакияжем не хуже химических средств. Правда расход у него будет значительно больше.

Детский шампунь. В составе уходовой косметики для детей мягкие ПАВ, которые действительно не раздражают слизистую. Зарубежные косметологи не имеют ничего против умывания детским шампунем.

Этапы удаления макияжа

Если вы используете двухфазное средство, щедро смочите им ватный диск. Закройте веки и приложите диск к ресницам на несколько секунд. Затем протрите по направлению от корней к кончикам. Ватной палочкой протрите корни ресниц — там всегда скапливаются остатки косметики. Свежим диском протрите другие части лица. Повторяйте до тех пор, пока все продукты не будут удалены и свежий ватный диск не станет чистым.

Если вы пользуетесь гидрофильным или базовым маслом, пропустите предыдущий этап. Смойте макияж маслом, остатки удалите мицеллярной водой. Очистите лицо мягким гелем для умывания. Последний этап — увлажнение кожи. Протрите лицо тоником и нанесите сыворотку. Подождите пару минут, затем нанесите тонкий слой увлажняющего крема.