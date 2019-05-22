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Раскрыт секрет идеального фото со спины 

Lenta.ru 22 мая 2019
Фото: Lenta.ru
Instagram-блогерша Дейзи Кич (Daisy Keech) рассказала, как нужно позировать, чтобы спина и ягодицы на фото выглядели красиво. Своим опытом она поделилась с журналистами New York Post.
По словам Кич, правильное позирование с целью подчеркнуть достоинства фигуры требует от девушки много усилий. Она описала, как делает популярный в Instagram вид снимков belfie, название которого произошло из слияния двух слов: selfie и butt (ягодицы).
«Я встаю прямо и немного расставляю ноги, чтобы казаться чуть шире, чем когда мои ступни сведены вместе. Потом я немного изгибаю спину, надуваю грудь, выдыхаю и втягиваю живот», — объяснила Кич.
У девушки, по ее словам, существуют и другие способы казаться привлекательнее на фото.
«Можете согнуть ногу, которая стоит ближе к камере, а опираться — на носочек другой. Если вы при этом выгнете спину и наклоните ближнее к камере плечо вперед, ваша талия будет выглядеть тоньше, а ваши ягодицы — больше», — поделилась своими знаниями блогерша.
По мнению врачей, такая поза создает излишнее давление на тазовые кости и даже может привести к травмам, если человеку не хватает спортивной подготовки.
Дейзи Кич — модель и блогерша с более чем миллионов подписчиков в Instagram. Обычно девушка делает посты на тему фитнеса.
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