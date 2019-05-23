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Ей 54, но все принимают ее сына за бойфренда 

BigPikcha.ru 15 часов назад
Фото: BigPikcha.ru
Сияющая кожа, густые волосы и ни одной морщинки: 54-летняя британка знает, как сойти за женщину вполовину моложе себя. Памела Джей из Йоркшира выглядит так молодо, что ее принимают за девушку ее 22-летнего сына. Незамужняя мать рада поделиться секретами красоты: все дело в ежедневных занятиях йогой, здоровом питании и кокосовом масле.
«Люди часто думают, что я лгу, когда узнают мой возраст. Иногда они настолько потрясены, что мне чуть ли не паспорт приходится доставать, чтобы их убедить. Порой даже я сама смотрю в зеркало и не верю, что мне уже 54 года! Я не уверена, что выгляжу так же, как когда мне было двадцать с небольшим, хотя люди мне это говорят. Мне кажется, что я сошла бы за женщину, которой тридцать с чем-то, судя по моим внутренним ощущениям», — делится Памела.
«Мы с сыном недавно ездили смотреть дом, и у нас спросили, пара ли мы. Когда я сказала, что это мой сын, риелтор густо покраснел и выглядел очень пристыженным. Сын все время шутит: «Мам, либо я выгляжу старым, либо ты выглядишь очень молодо!»»
BigPikcha.ru
Памела с гордостью делится своими секретами красоты. Она встает в шесть утра и начинает день с полезного завтрака из деревенских яиц и тоста без глютена с черным кофе с добавлением ложки кокосового масла.
По вечерам женщина отшелушивает кожу сухой щеткой, принимает душ, использует скраб и увлажняет кожу кокосовым маслом. Все это занимает около часа. Памела говорит, что именно кокосовое масло помогает ей так хорошо выглядеть в 54 года.
«Я использую его везде — для тела, для волос, в пищу. Оно замечательное, оно стоит около 15 фунтов стерлингов за банку и его хватает примерно на шесть недель. Это действительно чудо-средство. Я использую и много других средств. Я нечасто их покупаю, но, когда все-таки приходится, я покупаю хорошие средства, которых хватает надолго».
«Чтобы полностью накраситься, мне хватает пяти минут. Кроме того, я каждый день использую крем с солнцезащитным фактором. Я пользуюсь SPF 50 Dermalogica для лица и Korres для тела. Мне очень нравится загорать, но важно защищаться от ультрафиолетовых лучей. По возможности я стараюсь использовать натуральные марки и средства без парабенов», — рассказывает Памела.
По ее словам, здоровое питание тоже очень важно для сохранения молодости. «Я стараюсь питаться чистой и органической пищей и ем много салата и полезных белков. Я обычно завтракаю деревенскими яйцами и тостом без глютена, запивая стаканом кокосовой воды с добавлением жидкого железа, а потом каждый день готовлю салат на обед», — говорит она.
BigPikcha.ru
«Я обычно готовлю что-то из органической капусты, шпината, рукколы, огурцов, оливок, помидоров, красного перца и авокадо, добавляя тыквенные и подсолнечные семечки в качестве хрустящего ингредиента и лосось, яйца или курицу в качестве белковой составляющей».
«Горсть миндаля тоже очень хороший перекус, чтобы поддерживать бодрость в загруженные дни. Я стараюсь не есть много сахара или мучного, так как это вызывает вздутие живота. Я использую много специй в своих блюдах, например имбирь, кумин и куркуму, которые работают как пищевые добавки».
«Ужин обычно состоит из жирных видов рыбы, органической курицы или говяжьего бифштекса с большим количеством овощей. Я стараюсь придерживаться правила 80/20 — я строга к себе 80% времени, но позволяю себе время от времени пудинг или кусочек горького шоколада, если мне захочется».
Памела пьет несколько литров фильтрованной воды каждый день, ходит каждую неделю на занятия по фитнесу и йоге, а также делает растяжку по утрам и вечерам и медитирует.
Кроме того, она раз в неделю ходит в спортзал, где парится в сауне, после чего принимает ледяной душ, чтобы держать кожу в тонусе. Раз в неделю Памела принимает детокс-ванну с кристаллами розовой гималайской соли и делает маски для лица и волос.
BigPikcha.ru
«В конце концов, все зависит от моего правильного питания и образа жизни. Если бы я все время нездорово питалась, вряд ли бы я так хорошо выглядела и чувствовала себя. Думаю, я всегда выглядела моложе своих лет, но очевидно, что я хорошо сохранилась для своего возраста. Мне кажется, смех очень полезен. У меня сумасшедшее чувство юмора, и я все время смеюсь, стараюсь видеть в жизни позитивную сторону», — признается Памела.
Такая сногсшибательно юная внешность имеет и обратные стороны. Памела говорит, что иногда тяжело встречаться с мужчинами, потому что она нравится тем, кто на несколько десятков лет ее моложе. «Многие мужчины, которые подходят ко мне, моложе, порой им тридцать с небольшим. Когда я им говорю, сколько мне лет, они удивляются и сразу же рассказывают об этом своим друзьям. Они все время считают, что я придумываю, не верят мне. Несколько раз даже пришлось показывать водительские права! Я не идеальна и не считаю, что выгляжу так молодо, как мне говорят некоторые люди, но я и правда горжусь тем, как выгляжу».
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