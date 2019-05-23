Как осветлить волосы без вреда

WomanHit.ru подскажет, как превратиться в блондинку без особых потерь.

Любой женщине хочется иметь шикарные здоровые волосы, но из-за стремления к новизне, можно довольно серьезно повредить волосы. Особенно волосы страдают, если их обладательница пытается кардинально сменить имидж, резко осветляя волосы на 2 или больше тонов. Мы подскажем, как получить белокурые локоны без особого вреда для ваших волос.

Цвет волос, который вы имеете на данный момент.

Тон кожи.

Состояние волос. Для начала вы должны определиться с желаемым тоном волос, а также учесть несколько факторов:

В любом случае, при окрашивании существуют определенные риски, например, получение ожогов, истончение волос, а также их выпадение, так что старайтесь соблюдать все правила безопасности при окрашивании и используйте качественную краску.

Осветляем волосы правильно

Конечно, лучше всего прибегнуть к помощи профессионала в салоне, особенно, если вы окрашиваете волосы в первый раз, да и длина волос играет большую роль — чем длиннее волосы, тем сложнее их окрасить самостоятельно.

Краска обязательно должна быть качественной. Не стоит экономить, ведь восстановление и последующее окрашивание в салоне потребует от вас куда большей суммы, чем если бы вы соблюдали все правила и использовали качественный продукт.

Не держите краску дольше положенного времени. Степень осветления зависит от указанного времени в инструкции, если вы решите подержать краску подольше, это совсем не гарантирует вам более светлый оттенок, вы лишь испортите волосы.

После того, как вы завершили процесс окрашивания, воспользуйтесь маской для волос, только сделайте это не сразу, а хотя бы на следующий день. Волосы после осветления ослаблены и нуждаются в восстановлении. Чтобы получить желаемый оттенок блонда, вам нужно прибегнуть к двум процедурам: обесцвечиванию и тонированию. Без тонирования цвет получится плоским и неживым. Далее следует подбор окислителя, сила которого зависит от того, на сколько тонов вы собираетесь осветляться. Профессиональные стилисты советую следующее:

Как подготовить волосы? Опять же, профессионалы советуют следовать следующим правилам при подготовке:

Исключите термическое воздействие на волосы за несколько дней до осветления.

Не окрашивайте волосы и не завивайте их за несколько недель до осветления.

Несколько дней до осветления используйте увлажняющую маску.

Если у вас есть проблема с секущимися концами, избавьтесь от них заранее, так как краска еще больше высушит концы, волосы будут выглядеть неопрятно.

Перед процедурой не мойте голову, так как цвет может получиться неравномерным.

Чтобы не повредить защитный слой кожи головы, мойте голову за 2—3 дня до процедуры.

Переходим к самому процессу осветления: Выбираем качественную краску, учитывая свой оттенок волос на данный момент, если собираетесь осветлять на 2 и больше тонов, используйте краски с щадящими компонентами.

Брюнеткам придется сложнее всего, окислитель вас придется подбирать самый концентрированный. Однако помните, что за одну процедуру невозможно превратиться из угольной брюнетки в блондинку, так что вам нужно действовать в несколько заходов, причем не выбирайте самый светлый оттенок сразу.

Соблюдайте временной интервал, чтобы не смыть краску вместе с волосами.

Как только начинаете испытывать неприятные ощущения, например, жжение и зуд, немедленно смывайте краску, чтобы избежать возможных аллергических реакций, проведите небольшой тест, нанеся краску на руку, и немного подождав.

Соблюдая все правила при осветлении, вы получите желаемый оттенок, сохранив здоровье волос.