Как осветлить волосы без вреда 

WomanHit.ru подскажет, как превратиться в блондинку без особых потерь.
Любой женщине хочется иметь шикарные здоровые волосы, но из-за стремления к новизне, можно довольно серьезно повредить волосы. Особенно волосы страдают, если их обладательница пытается кардинально сменить имидж, резко осветляя волосы на 2 или больше тонов. Мы подскажем, как получить белокурые локоны без особого вреда для ваших волос.
Для начала вы должны определиться с желаемым тоном волос, а также учесть несколько факторов:
- Цвет волос, который вы имеете на данный момент.
- Тон кожи.
- Состояние волос.
В любом случае, при окрашивании существуют определенные риски, например, получение ожогов, истончение волос, а также их выпадение, так что старайтесь соблюдать все правила безопасности при окрашивании и используйте качественную краску.
Осветляем волосы правильно
Конечно, лучше всего прибегнуть к помощи профессионала в салоне, особенно, если вы окрашиваете волосы в первый раз, да и длина волос играет большую роль — чем длиннее волосы, тем сложнее их окрасить самостоятельно.
Чтобы получить желаемый оттенок блонда, вам нужно прибегнуть к двум процедурам: обесцвечиванию и тонированию. Без тонирования цвет получится плоским и неживым. Далее следует подбор окислителя, сила которого зависит от того, на сколько тонов вы собираетесь осветляться. Профессиональные стилисты советую следующее:
- Краска обязательно должна быть качественной. Не стоит экономить, ведь восстановление и последующее окрашивание в салоне потребует от вас куда большей суммы, чем если бы вы соблюдали все правила и использовали качественный продукт.
- Не держите краску дольше положенного времени. Степень осветления зависит от указанного времени в инструкции, если вы решите подержать краску подольше, это совсем не гарантирует вам более светлый оттенок, вы лишь испортите волосы.
- После того, как вы завершили процесс окрашивания, воспользуйтесь маской для волос, только сделайте это не сразу, а хотя бы на следующий день. Волосы после осветления ослаблены и нуждаются в восстановлении.
Как подготовить волосы?
- Опять же, профессионалы советуют следовать следующим правилам при подготовке:
- Исключите термическое воздействие на волосы за несколько дней до осветления.
- Не окрашивайте волосы и не завивайте их за несколько недель до осветления.
- Несколько дней до осветления используйте увлажняющую маску.
- Если у вас есть проблема с секущимися концами, избавьтесь от них заранее, так как краска еще больше высушит концы, волосы будут выглядеть неопрятно.
- Перед процедурой не мойте голову, так как цвет может получиться неравномерным.
- Чтобы не повредить защитный слой кожи головы, мойте голову за 2—3 дня до процедуры.
Переходим к самому процессу осветления:
- Выбираем качественную краску, учитывая свой оттенок волос на данный момент, если собираетесь осветлять на 2 и больше тонов, используйте краски с щадящими компонентами.
- Брюнеткам придется сложнее всего, окислитель вас придется подбирать самый концентрированный. Однако помните, что за одну процедуру невозможно превратиться из угольной брюнетки в блондинку, так что вам нужно действовать в несколько заходов, причем не выбирайте самый светлый оттенок сразу.
- Соблюдайте временной интервал, чтобы не смыть краску вместе с волосами.
- Как только начинаете испытывать неприятные ощущения, например, жжение и зуд, немедленно смывайте краску, чтобы избежать возможных аллергических реакций, проведите небольшой тест, нанеся краску на руку, и немного подождав.
Соблюдая все правила при осветлении, вы получите желаемый оттенок, сохранив здоровье волос.