Массаж лица — неоценимая польза или деньги, выброшенные на ветер?

Массаж — одна из самых популярных оздоровительных процедур, эффективность которой проверена временем. Существует множество видов и техник массажа, знать о которых полезно каждому, кто небезразличен к своему здоровью.

Массаж — это совокупность манипуляций поглаживания, разминания, растирания, поколачивания, вибрации, сопровождающаяся различными кремами, мазями и гелями для усиления эффекта. В Японии для массажа лица используют даже птичий помет (помет соловья). Считается, что он способствует быстрой регенерации и заметно осветляет кожу. Еще один вариант от азиатских косметологов — массаж огромными африканскими улитками. Они не спеша ползают по лицу, оставляя скользкие следы с улиточным секретом (муцин), в котором содержатся коллаген, эластин, хитозан, аллантоин, протеазу, гликолевую кислоту, витамины А, В6, В12, С, Е, прекрасно увлажняющие и регенерирующие поверхность кожи.

Однако помимо столь экзотических техник существуют и более традиционные. Passion.ru совместно с экспертами разобрался, какие виды массажей лица сегодня есть на рынке, а также выяснил, в чем заключается польза этой процедуры.

Какие проблемы решает массаж лица?

Если говорить в целом, массаж улучшает качество кожи, повышает ее упругость, разглаживает морщины, снимает отечность. Помимо профилактики старения он может справиться с довольно серьезными проблемами: как бруксизм (непроизвольный скрежет зубов) и зажатые мышцы, мышечный спазм, гипертонус.

Гипертонус мышц опасен тем, что приводит к смещению челюсти вперед или назад. Это может стать причиной неправильного прикуса. Главная причина его возникновения — стресс. Эти дефекты сегодня наблюдаются как у 30-летних, так и у 60-летних пациентов. Причем их количество сильно увеличилось за последние 3 года. До этого люди с гипертонусом встречались крайне редко.

Кроме того, с помощью массажа можно корректировать также асимметрию лица, которую многие косметологи сразу пытаются исправить филлерами.

Массаж также помогает работать с пациентами с нервным тиком, болезненным невритом, напряженным лицом. Причем напряженное лицо может быть как следствием гипертонуса, так и показателем проблем с нервным окончанием. Грань очень тонкая. Соединение между мышечным слоем и соединительной тканью идет через нервные импульсы. Если мышцы в напряжении, то и кожа также в напряжении. Человек не сможет улыбаться, у него не будет полного раскрытия улыбки, он может говорить с затруднением. О таких обычно говорят: «наговорился так, что болит лицо». В ходе курса массажа задействуются определенные точки, в результате чего снимается нервное напряжение.

Оптимальная продолжительность курса

Ни один специалист никогда не сможет гарантировать, что за 10 сеансов он восстановит лицо: у всех разная чувствительность, разная мышечная память. Для одного достаточно один раз проработать мышцу, другим потребуется длительный курс. Как правило, после 2-5 сеансов уже понятно, как реагирует лицо, и можно говорить о каких-то сроках.

Кстати, быстрее отреагируют на массаж мышцы, которых не касался ботокс, так что легче и результативнее работать с лицом, которое находится под хорошим присмотром косметолога.

Виды массажей: от классических до инновационных

Традиционные техники массажа

Косметический массаж

Один из самых распространенных. При профессиональном исполнении позволяет достичь хороших результатов, а именно улучшить кровообращение и обменные процессы, повысить тонус мышц.

Пластический массаж

В отличие от классического, моделирует овал лица, позволяя глубоко проработать мышцы лица, улучшая лимфообращение. Данный массаж рекомендуется для увядающей, дряблой или истонченной кожи, мышцы которой потеряли тонус.

Щипковый массаж (по технике Жаке)

Преимущественные движения в данной технике — глубокие щипки, воздействие проводится по тальку. Такой массаж стимулирует обменные процессы, стабилизирует кровообращение, способствует быстрому заживлению и регенерации кожи. Показан при себорее, рубцах, застойных пятнах после угревой сыпи, а также после гигиенической чистки лица.

Точечный массаж лица и шеи (японский метод Шиатцу)

Одна из древнейших методик, основанная на ритмическом надавливании пальцами и различными частями ладони на определенные точки. Этот метод считается к лечебным, поскольку воздействие оказывается на рефлексогенные зоны.

Лимфодренажный массаж

Он очень эффективен. Осуществляется легкими поглаживаниями и помпажными движениями по ходу тока лимфы и в проекции лимфатических узлов. Позволяет избавиться от пастозности (используется в постоперационном периоде), кожа после такого массажа начинает дышать по-новому.

Инновационные техники массажа

На базе традиционных методик приобретают популярность методики локальных зон.

Блефаропластический массаж

Эта методика уместна в рамках любых антивозрастных программ. Производится комплексное воздействие на шейно-воротниковую зону, группы мышц, которые оказывают негативное воздействие на круговую мышцу глаза и волосистую часть головы. Позволяет уменьшить отечность век, сократить видимые морщинки и улучшить трофику тканей.

Буккальный массаж

В своем роде инновация. Относится к скульптурным массажным техникам. Надев стерильные перчатки, косметолог через полость рта тщательно прорабатывает мышцы лица. В этом массаже активно задействована слизистая ротовой полости. Такое воздействие является своеобразным фитнесом и формирует мышечный каркас лица. Отлично подходит для женщин с проблемной зоной нижней трети лица. Овал становится более чётким и выразительным.

Омолаживающий массаж лица вакуумными банками

Имеет свой круг почитателей, который становится популярнее год от года. Процедура заключается в воздействии на лицевые мышцы и кожу с помощью обратного давления (вакуума). Вакуумный массаж улучшает венозный отток и повышает упругость. В результате чего кожа становится боле плотной и эластичной, уходит отечность, корректируется подбородочная область.

Массаж лица серебряными ложками

Он встречается как в европейском, так и в японском варианте. Считается, что впервые этот массаж предложил немецкий врач-косметолог Рене Кох, хотя японцы поспорили бы с этим. В этом случае полезное действие от массажа дополняется благотворным воздействием на кожу ионами серебра. Такой массаж хорошо разминает мышцы, улучшает питание кожи и способствует оттоку застойной лимфы из тканей.