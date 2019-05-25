5 неожиданных причин выпадения волос. Что с этим делать?

А вы знали, что если в день терять больше полусотни волос, то уже после 40 лет могут появиться залысины? Эксперт рассказывает, как самостоятельно определить тип выпадения волос и бороться с ним.

Советы, как понять причину и экстренно остановить выпадение волос, для нас подготовила основатель школы здоровых волос, бьюти-блогер и квалифицированный нутрициолог.

Решить проблему потери волос только шампунем или бальзамом не получится.

Залия Шигапова

Независимый эксперт по восстановлению волос, нутрициолог, @zaliya.shigapova

Состояние волос показывает состояние всего организма в целом. Здоровье волосяного фолликула зависит от многих процессов в организме. Именно поэтому на волосах сразу отражается все, что происходит не только с нашим телом, но и с нашей психикой.

Как понять, что выпадение волос выше нормы?

Проводим руками по волосам несколько раз подряд и смотрим, сколько волос остается в руке. Если ни одного — норма, 1–2 — выпадение волос выше нормы, от 3 — активное выпадение волос.

Какие причины выпадения волос?

Есть несколько видов потери волос. Рассмотрим два основных.

Ломкость волос​. Если на кончике утолщения нет, волос сломался. Это говорит о том, что у волос нарушена структура, хотя при этом может быть хорошая скорость роста, густота, толщина волос и чистая кожа головы. Основных причин ломкости волос две: Нехватка минеральных веществ в организме. Именно из них строится стержень волоса.

Неправильный внешний уход (неверно подобранные технология окрашивания, некачественные средства по уходу, частая сушка феном, грубое расчесывание). . Если на кончике утолщения нет, волос сломался. Это говорит о том, что у волос нарушена структура, хотя при этом может быть хорошая скорость роста, густота, толщина волос и чистая кожа головы. Основных причин ломкости волос две:

Выпадение волос из фолликулов. Если на кончике выпавшего волоса есть утолщение белого, желто-зеленого, красного или буро-красного цвета, он выпал из фолликула. Причины могут быть следующими: Закончился жизненный цикл волоса (в среднем волос живет от двух до пяти лет, максимально семь лет).

Нарушено кровоснабжение. Кровеносные сосуды лопаются по разным причинам (стресс, страх, грибковые инфекции, избыток углеводов в рационе питания).

Нехватка питательных веществ в крови (либо человек недоедает, либо полезные вещества не усваиваются, либо выводятся). Если на кончике выпавшего волоса есть утолщение белого, желто-зеленого, красного или буро-красного цвета, он выпал из фолликула. Причины могут быть следующими:

Как бороться с выпадением волос?

Отказываемся от фена. Неправильное использование фена травмирует волосы. Лучше помыть голову с вечера, если утром она не успевает высохнуть. Если такой вариант невозможен, защищаем волосы от действия фена и утюжка. Помним, что волосы нужно расчесывать плавными движениями.

Делаем массаж головы. Запускаем руки в мокрые или сухие волосы и подушечками пальцев массируем круговыми движениями кожу от висков к затылку. Дошли до затылка — возвращаемся обратно. И так несколько раз ежедневно. Один раз в неделю желательно делать глубокую чистку пор кожи головы в бане или в сауне.

Выбираем шампунь без химии. Как правильно подобрать шампунь? Для регулярного ухода предпочитаем средства без химии (ее добавляют не только производители дешевых шампуней, но и дорогих). Высокая цена совсем не гарантирует хорошее качество. При выборе обращаем внимание на срок хранения (не более двух лет), дату производства и состав (SLS должны находиться в конце списка ингредиентов).

Используем натуральные бальзамы. В составе этих бальзамов не должно быть силиконов. Они обволакивают волос воздухонепроницаемой пленкой, которая спаивает чешуйки волоса. За счет этого волосы становятся гладкими, но склеить — не значит восстановить. При последующем мытье головы силиконовая пленка не даст полезным веществам из бальзама проникнуть в кутикулу волоса.

Обращаемся к проверенному парикмахеру. Для того чтобы не нарушать внешний слой волоса и структуру, очень важно бережно относиться к внешнему уходу за волосами. Находим парикмахера-колориста, который сможет подобрать краску и процент оксиданта именно под наши волосы.

Корректируем питание:

Сокращаем количество сладкого и мучного до 50 граммов в день, а кофе — до двух чашек в неделю.

Полностью отказываемся от промышленной молочной и кисломолочной продукции (в том числе и фермерской). В ней много антибиотиков и гормонов, а у многих молоко не усваивается по группе крови.

Добавляем в ежедневный рацион свежие овощи и зелень (минимум 500 граммов в день).

Пьем минимум 1,5 литра чистой качественной воды в день.

Берем орехи, сухофрукты или свежие фрукты на перекусы.

Работаем над психоэмоциональным состоянием. Когда мы испытываем стресс, в организме происходят определенные биохимические процессы и в кровь выделяются гормоны. При страхе — адреналин, спазмирующий сосуды, при гневе — норадреналин, спазмирующий волосяную мышцу. Это блокирует доставку кислорода и строительного материала к волосяной луковице. Совет «просто перестать волноваться» бессмысленен. Поэтому разбираемся, кто и что нас раздражает, и работаем с этим. Почаще балуем себя, в том числе полезными спа-процедурами для волос. ​