Днем сиделка, вечером — кукла: 20-летняя шведка «японулась»

20-летняя косплеерша Люсия (Lucia) из Швеции днем ухаживает за пожилыми людьми, а вечером превращается в живую куклу. Еще в подростковом возрасте она заинтересовалась альтернативной модой, когда посмотрела фильмы Тима Бертона

Она коллекционировала готических кукол, в 14 лет пережила «фазу эмо», отрезала волосы и перекрасила их в черный, чем шокировала родителей. В конце концов она пришла к кукольному образу.

Когда Люсии исполнилось 15, она увлеклась японской культурой, особенно уличной модой.

«Люди уже привыкли к тому, что я выгляжу странно, поэтому им было не важно, что я стала выглядеть по-другому странно».

«Мне всегда нравились девчачьи и милые вещицы, но было время, когда я думала, что это слишком по-детски и мне даже смотреть на розовый цвет нельзя. Я рада, что пережила это и пришла к пониманию, что в этом нет ничего плохого, а милые вещицы не делают тебя слабым».

«Сейчас я в основном работаю. В моем распорядке дня нет ничего особенного: я просыпаюсь, умываюсь, завтракаю, иду на работу, потом возвращаюсь домой и ужинаю. По вечерам обычно смотрю сериалы, играю и общаюсь с парнем».

«Когда я не работаю, я переодеваюсь, крашусь и делаю фотографии для соцсетей».

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По словам девушки, она может «превратиться в куклу» всего за 20 минут.

«Мой стиль — это то, к чему я шла долгие годы. Вы можете подумать, что он не изменился с тех пор, как мне было 15, но тогда я выглядела совершенно по-другому. Сначала меня вдохновлял стиль Fairy kei, потом я выросла из него и мне понравились другие японские стили: roma gyaru и himekaji. Мой образ — это собственный стиль макияжа, контактные линзы, в которых глаза кажутся больше, и милая одежда. Я никогда не делала никаких пластических операций».

Не всем внешний вид Люсии нравится. В соцсетях незнакомцы иногда пишут девушке гневные комментарии.

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«Люди пялятся на меня, когда я выхожу в образе куклы, но я привыкла к этому. Некоторые грубят, показывают пальцем и смеются. Некоторые даже думают, что мой стиль — странный способ выражения сексуальности или что-то в этом роде. Но в основном люди говорят, что я выгляжу симпатично. И хотя я знаю, что не всем нравится мой образ, я уважаю их мнение, пока они держат его при себе».

«Самая классная реакция у детей, когда они показывают на меня и говорят родителям, что я выгляжу как принцесса. Мне кажется, что это помогло мне найти себя».

«Я хочу сказать вам, чтобы вы пробовали новое и делали то, что вам нравится. Люди будут судить вас, но вы справитесь со всем, делая то, что любите».