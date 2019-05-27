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Вот почему нельзя верить фотографиям из соцсетей 

BigPicture.ru 1 час назад
С развитием технологий и средств обработки фотографий с каждым годом все сложнее отличить реальные фотографии от обработанных в фотошопе. Особенно это касается снимков, которые выкладывают в социальные сети.
Гуру фотошопа из Китая под ником Kanahoooo в соцсети Weibo решила продемонстрировать, почему не стоит доверять фотографиям, которые публикуют в интернете. Примерами своих работ она показала, насколько сильно обработка может изменить лицо человека, при этом не вызывая подозрений в том, что фотография отредактирована.
«Не верьте тому идеальному, что видите в интернете! Если хотите узнать о ком-то, лучше пообщайтесь с ним в реальной жизни»,
— говорит Kanahoooo. Результаты ее работы действительно поражают. Взгляните сами!
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