Вот почему нельзя верить фотографиям из соцсетей

С развитием технологий и средств обработки фотографий с каждым годом все сложнее отличить реальные фотографии от обработанных в фотошопе. Особенно это касается снимков, которые выкладывают в социальные сети.

Гуру фотошопа из Китая под ником Kanahoooo в соцсети Weibo решила продемонстрировать, почему не стоит доверять фотографиям, которые публикуют в интернете. Примерами своих работ она показала, насколько сильно обработка может изменить лицо человека, при этом не вызывая подозрений в том, что фотография отредактирована.

«Не верьте тому идеальному, что видите в интернете! Если хотите узнать о ком-то, лучше пообщайтесь с ним в реальной жизни»,

— говорит Kanahoooo. Результаты ее работы действительно поражают. Взгляните сами!