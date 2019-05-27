Стрижки, которые делают вас старше

Стрижка может совершенно преобразить наш облик, как в лучшую сторону, так и в худшую. Даже если вы много лет не изменяете любимой стрижке, с возрастом стоит пересмотреть свой стиль. Некоторые стрижки способны сделать вас старше.

Под мальчика

Бытует представление, что короткие прически омолаживают зрелых дам. Однако это работает только для худощавых женщин с четкими высокими скулами, тонкими чертами и при отсутствии проблем в нижней части лица. Однако даже в этом случае нельзя подбривать затылок. Если же заметен двойной подбородок и «поплывшие» щеки, то такая стрижка лишь обнажит недостатки. В этом случае стоит носить волосы до плеч.

Без челки

Открытый лоб не портит юных девушек, но подчеркивает возраст зрелых женщин. Челка отлично маскирует мелкие морщинки на лбу, отвлекает внимание от носогубных складок и выделяет глаза. Но это относится только к легкой асимметричной челке. Густые ровные челки лишь добавят лет.

Строгое каре

Традиционное каре «шапочкой» с четко очерченными линиями и одной длиной волос делает старше даже молодых женщин. Зрелым женщинам стоит воздержаться от такой стрижки. Возраст отлично скрывают асимметричные каре и небрежные волны.

Длинные волосы и прямой пробор

Даже если вы с юности носите длинные волосы, стоит учитывать, что в возрасте 40+ они лишь подчеркнут все возрастные изменения. Если вы не в силах отказаться от длинных волос, то хотя бы не стоит их вытягивать и носить ниже лопаток. Лучшее решение — каскад, легкие локоны и косой пробор. Но это подойдет только для стройных женщин. Обладательницам полных лиц и широких скул стоит все же выбрать стрижки на среднюю длину.