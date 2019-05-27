WomanHit.ru подскажет, как миксовать модный аксессуар и косметику правильно
На первый взгляд, может показаться, что очки — всего лишь аксессуар, который никак не влияет на макияж. Однако, по словам ведущих специалистов, очки могут как освежить ваш образ, так и полностью его разрушить.
Чтобы с вами не произошел фэшн-конфуз, мы постараемся помочь вам правильно использовать косметику, в зависимости от вашей конкретной проблемы со зрением.
Макияж для дальнозорких
Вам важно помнить о том, что ваши линзы сделают глаза больше, поэтому визажисты советуют придерживаться следующих рекомендаций:
— Используйте подводку или карандаш для глаз только на слизистой верхнего века, а на подвижное веко наносите тени пастельных оттенков, которые не сделают ваши глаза неестественно огромными.
— Постарайтесь провести ровную линию, так как любой огрех в макияже глаз будет у всех на виду.
— Тщательно проработайте консилером зону вокруг глаз: скройте круги и морщинки, ведь увеличивающая линза сконцентрирует все внимание на ваших небольших недостатках.
— Не используйте тушь на нижнем веке, чтобы не получить эффект глаз-блюдец.
Макияж для близоруких
В вашем случае глаза будут казаться меньше за счет специфики линз. Придерживайтесь противоположных правил для дальнозорких, ведь вам важно выделить глаза. Вы можете без опаски использовать яркие оттенки теней и различные подводки, но не забывайте про четкость всех линий.
Макияж для любительниц металлических оправ
Как советуют в данном случае специалисты, ориентируйтесь на цвет самой оправы и старайтесь выбирать тени на оттенок светлее. Например, под золотую металлическую оправу просто идеально подойдут тени в оттенке Ivory. К белому металлу прекрасно подойдет металлик или серебристый пигмент.
Делая стрелки, следите за их аккуратностью, важно провести идеальную линию, которая будет прокрашивать «межресничку».
Не забудьте про тушь: прокрасьте ресницы от корней в несколько слоев.
Макияж для роговых оправ
— Ваши глаза и так акцентированы, поэтому обратите внимание на щеки и губы, используя румяна с небольшим шиммером.
— Однако не стоит забывать про глаза: если оправа массивная, пройдитесь медным или темно-коричневым карандашом по верхнему и нижнему веку, так вы подчеркнете глаза, но не будете привлекать к ним слишком много внимания.
Несколько общих советов:
— Старайтесь выбирать очки в легкой оправе: тяжелые оставляют отметины на коже.
— Вместо крема для кожи вокруг глаз попробуйте использовать легкие сыворотки, которые не будут слишком тяжелыми для нежной кожи.
— Пользуйтесь качественными консилерами, чтобы не допустить преждевременного появления морщин в области глаз.