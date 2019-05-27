Вот это глаза: макияж для девушек в очках

WomanHit.ru подскажет, как миксовать модный аксессуар и косметику правильно

На первый взгляд, может показаться, что очки — всего лишь аксессуар, который никак не влияет на макияж. Однако, по словам ведущих специалистов, очки могут как освежить ваш образ, так и полностью его разрушить.

Чтобы с вами не произошел фэшн-конфуз, мы постараемся помочь вам правильно использовать косметику, в зависимости от вашей конкретной проблемы со зрением.

Макияж для дальнозорких

Вам важно помнить о том, что ваши линзы сделают глаза больше, поэтому визажисты советуют придерживаться следующих рекомендаций:

— Используйте подводку или карандаш для глаз только на слизистой верхнего века, а на подвижное веко наносите тени пастельных оттенков, которые не сделают ваши глаза неестественно огромными.

— Постарайтесь провести ровную линию, так как любой огрех в макияже глаз будет у всех на виду.

— Тщательно проработайте консилером зону вокруг глаз: скройте круги и морщинки, ведь увеличивающая линза сконцентрирует все внимание на ваших небольших недостатках.

— Не используйте тушь на нижнем веке, чтобы не получить эффект глаз-блюдец.

Макияж для близоруких

В вашем случае глаза будут казаться меньше за счет специфики линз. Придерживайтесь противоположных правил для дальнозорких, ведь вам важно выделить глаза. Вы можете без опаски использовать яркие оттенки теней и различные подводки, но не забывайте про четкость всех линий.

Макияж для любительниц металлических оправ

Как советуют в данном случае специалисты, ориентируйтесь на цвет самой оправы и старайтесь выбирать тени на оттенок светлее. Например, под золотую металлическую оправу просто идеально подойдут тени в оттенке Ivory. К белому металлу прекрасно подойдет металлик или серебристый пигмент.

Делая стрелки, следите за их аккуратностью, важно провести идеальную линию, которая будет прокрашивать «межресничку».

Не забудьте про тушь: прокрасьте ресницы от корней в несколько слоев.

Макияж для роговых оправ

— Ваши глаза и так акцентированы, поэтому обратите внимание на щеки и губы, используя румяна с небольшим шиммером.

— Однако не стоит забывать про глаза: если оправа массивная, пройдитесь медным или темно-коричневым карандашом по верхнему и нижнему веку, так вы подчеркнете глаза, но не будете привлекать к ним слишком много внимания.

Несколько общих советов:

— Старайтесь выбирать очки в легкой оправе: тяжелые оставляют отметины на коже.

— Вместо крема для кожи вокруг глаз попробуйте использовать легкие сыворотки, которые не будут слишком тяжелыми для нежной кожи.

— Пользуйтесь качественными консилерами, чтобы не допустить преждевременного появления морщин в области глаз.