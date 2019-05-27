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«Робин-грудь»: британка выиграла в лотерею, но продает снимки груди 

Anews 9 часов назад
Фото: Anews
Каждое фото роскошного бюста стоит 50 фунтов — около 4000 рублей. Джейн сравнивает себя с Робином Гудом — она забирает деньги у богатых и отдает бедным.
В возрасте 17 лет британка Джейн Парк сорвала джекпот в 1 миллион фунтов (81,5 миллиона рублей). Сейчас ей 23 года, и, несмотря на крупный выигрыш, девушка жалуется на тяжелую жизнь и утверждает, что деньги сделали ее несчастной.
anews
Чтобы хоть как-то скрасить свое существование, Джейн продает снимки своей груди в Интернете. По ее словам, она делает это с благой целью — средства, полученные с продажи, девушка отдает на благотворительность.
Каждое фото роск ошного бюста стоит 50 фунтов — около 4000 рублей. Джейн сравнивает себя с Робином Гудом — она забирает деньги у богатых и отдает бедным.
anews
Фотографии красотка продает на сайте Only Fans, где тысячи порнозвезд предлагают свои обнаженные снимки богатым клиентам.
anews
Девушка рассказала журналистам, что джекпот только испортил ей жизнь. У нее есть все, чего она хочет, кроме личного счастья и жизненной цели.
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