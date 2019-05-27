Учимся загорать: правила хорошего тона

Загореть и не сгореть! Это девиз всех девушек, отдыхающих на пляже или загорающих на зеленом газоне собственной дачи. Локации разные, а правила для всех одни: подготовить, защитить и увлажнить кожу.

Витамины внутрь

Подготовку к бронзовому загару лучше начать за месяц до жаркого сезона, пропив курс необходимых витаминов. Известно, что витамины А и Е положительно влияют на пигментацию кожи и позволяют добиться ровного цвета кожи. Кроме того, эти витамины борются со свободными радикалами, которые старят кожу под воздействием солнечных лучей.

Пилинг кожи

Обязательно нужно сделать хороший пилинг. Так мы устраним ороговевшие клетки, оставив для загара новенькую, гладкую кожу. Но делать это нужно минимум за 3–4 дня до солнечных ванн, иначе есть риск получить пигментные пятна и ожоги. После пилинга важно пить много воды и хорошо увлажнять кожу, чтобы на ней не было шелушений, иначе загар сойдет вместе с ними.

Защита от солнца

О том, что кожу нужно защищать средставми с SPF-фактором, не слышал только ленивый. Но повторить азы лишним не будет. К слову, солнцезащитный крем нужен даже в повседневной жизни, не говоря уже о походе на пляж. Степень защиты подбирается по типу кожи: светленьким от природы девушкам нужен фактор не меньше 25−30, а для смуглых — 15−20. Для загара на южных пляжах берем кремы со степенью защиты 50–60, не меньше.

УФ-защиту следует наносить за 15–20 минут до выхода на солнце и обновлять каждые два часа.

Наталия Сорокина Дерматокосметолог медцентра «Доктрина»:

Если загар совмещать с купанием, важно использовать водостойкие средства, потому как водная гладь работает как лупа и усиливает воздействие солнца. Риск обгореть в воде и даже вблизи водоемов значительно выше. После купания защиту стоит нанести повторно, даже если она водостойкая.

Безопасные часы

Конечно, приехав на море, хочется тут же бежать на белый песчаный пляж и провести там весь день. Но этого делать не стоит. К солнцу нужно привыкнуть. В первый день будет достаточно 15–20 минут, после можно увеличивать время пребывания на 10–15 минут ежедневно. Идеальное время для солнечных ванн, по мнению дерматологов, с 8 до 11 утра и с 16 до 18 часов после обеда.

Питьевой режим

Жаркое солнце, как ни крути, приводит к инсоляции. Наша задача — поддерживать организм и увлажнять кожу всеми возможными способами. Надо пить как можно больше чистой воды без газа, увлажнять лицо и зону декольте термальной водой, а после загара наносить специальные кремы и лосьоны. Это не только спасет кожу от стресса, но и поможет сохранить ровный загар, который не сойдет от сухости и шелушений.

Особый случай

Отдельно нужно сказать о родинках, родимых пятнах и невусах. Если они есть на коже, важно уделить им особое внимание, ведь их поражение может привести к онкологии. Лучший способ защиты — заклеивание этих зон специальными стикини, но если не хочется заморачиваться, можно покрыть родинки плотным слоем крема с SPF 50. Для губ желательно приобрести гигиеническую помаду с УФ-защитой, чтобы избежать появления кисетных морщин.