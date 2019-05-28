Королева свиданий: шесть правил соблазнительного макияжа

Мужчины любят глазами — это факт. Рассказываем, какой макияж сделает вас королевой свиданий!

Правило №1: сияющая кожа

Мужчины считают, что если девушка скрывает лицо за толстым слоем тонального крема, значит, она не уверена в себе. Они голосуют за естественную кожу без видимых следов косметики. Чтобы понравиться избраннику, добавляем каплю жидкого хайлайтера в тональный крем и распределяем его по лицу тонким слоем. Получится то, что надо: свежая, отдохнувшая и сияющая кожа, которой можно любоваться бесконечно.

Совет: прыщики и мелкие недостатки на лице нужно маскировать точечно: сначала наносим слой корректирующего праймера (против шелушений, покраснений, морщинок), а затем прячем проблему под каплей плотного консилера.

Правило №2: соблазнительные губы

Красная помада — самый простой способ привлечь к себе внимание. Только помним, что мужчины делятся на две категории: одни считают алые губы очень сексуальными и мечтают о поцелуе, а другие боятся измазаться косметикой и держатся на расстоянии. Если вы готовы рискнуть, выбирайте стойкую красную помаду, которая переживет и романтический ужин, и жаркие поцелуи. Если предпочитаете естественность, подкрасьте губы оттеночным бальзамом или вбейте пальцами каплю розовой или ягодной помады.

Совет: чтобы красная помада продержалась дольше, предварительно покрываем губы карандашом подходящего цвета, в идеале водостойким.

Правило №3: яркие щечки

Забываем о контуринге: мужчины не любят нарисованные скулы. Они предпочитают натуральный румянец, который освежает щечки. Чтобы подчеркнуть контуры лица, используем технику дрейпинг: темный оттенок румян наносим вдоль скул, а светлый — на яблочки щек. Растушевываем по направлению к вискам и немного вверх.

Совет: чтобы скорректировать форму лица и убрать пухлые щечки, берем нейтральный оттенок румян: терракотовый, пыльно-розовый, интенсивный бежевый.

Правило №4: кошачий взгляд

Черные стрелки меняют форму глаз и создают соблазнительный прищур — такой взгляд разобьет любое мужское сердце. Чтобы подводка получилась аккуратной, ставим локоть на стол и рисуем тонкую линию прямо по ресничному контуру. Хвостик стрелки вверх не задираем — он должен быть продолжением линии нижнего века. Если не хватает сноровки, возьмите трафарет для макияжа — с его помощью стрелки получаются ровными и одинаковыми.

Совет: перед нанесением туши стоит зачесать ресницы вбок на внешних уголках глаз — этот прием усилит эффект «кошачьего» взгляда.

Правило №5: ухоженные брови

Не забываем, что нужно привести в порядок брови. Только все в меру: мужчины против чересчур тонких, слишком широких и уж тем более как по линейке нарисованных бровей. Чтобы выглядеть привлекательно, нужно лишь вовремя избавляться от лишних волосков и резко не менять природную форму, изгиб и длину бровей. Для выразительного макияжа хватит карандаша или теней на тон темнее вашего природного цвета волос.

Совет: цветным гелем можно подкрасить и уложить брови одним движением. Выбираем средство, которое содержит микроволокна: они имитируют настоящие волоски, заполняют пустоты и мгновенно делают брови пышными.

Правило №6: длинные ресницы

Длинные ресницы открывают взгляд и придают ему игривости. Также мужчины обращают внимание на женщин с густыми ресницами, ведь они свидетельствует о хорошем здоровье женщины и о том, что она за собой ухаживает. Кроме того, тушь — это одно из основных средств для создания омолаживающего макияжа. Для большей выразительности наносим ее в два слоя.

Совет: в ежедневный вечерний уход можно включить средства для роста ресниц (многие из них подходят и для бровей). Как правило, курс длится два месяца, а заметный результат можно увидеть уже через три недели.