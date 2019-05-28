Домашний стриптиз в фотографиях

Шест для танцев — это не всегда что-то пошлое, что-то связанное со стриптизом и раздеванием. Многие используют его в качестве инструмента для достижения желанной пластики и гибкости. Причем, прямо дома.

Фотограф Том Сандерс работал над серьезными проектами, вроде фотосерии о ветеранах Второй мировой, коренных американцах и т.п. Однако его недавний проект заметно отличается от других. На этот раз автор нашел довольно необычный источник вдохновения — шесты для танцев или пилоны в домашних условиях. Живя в Лос-Анджелесе, Сандерс пообщался с одной моделью, у которой на кухне стоял пилон. Так и началась его серия «Танцуем на дому». Листайте фотогалерею.