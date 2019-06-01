Россиянки массово меняют разрез глаз

Уставшее лицо, потухший взгляд и опустившиеся веки в какой-то момент начинают волновать практически каждую женщину. Некоторым, чтобы справиться с проблемой, нужно отправиться в отпуск, некоторым стоит просто поспать лишние пару часов, а кому-то — влюбиться. Те, кто хочет более кардинально решить проблему, прибегают к популярной процедуре нитевого лифтинга.

@dr.karl.plastic

В последний год российские девушки стали использовать такую процедуру не только по показаниям, но и чтобы создать так называемый эффект «лисьих глазок». Косметологи придумали процедуру, которая меняет разрез глаз, делает их раскосыми, миндалевидными и вытягивает брови к виску. В сети такой разрез глаз часто называют «иранским», а брови в разлет зовут «грузинскими».

Такие преобразования кардинально меняют взгляд девушки и лицо в целом. Делается процедура с помощью нитей, которые вживляются в нижнее веко. Специалист должен грамотно рассчитать место введения материала, подтягивая лишь внешний угол глаза. А вместе с ним подтягиваются и брови.

@dr_kamilla_allieva

Процедура длится всего 30-50 минут, однако «лисьи глазки» будут украшать (или наоборот) лица девушек далеко не всю жизнь. Через девять месяцев разрез глаз начнет принимать прежний вид, потому как для процедуры используются рассасывающиеся нити. Как правило, привыкшие к своему игривому взгляду девушки, уже через год спешат повторить «уколы красоты».

@dr_amina_kurbanova

Стоит помнить, что у обладательниц «лисьих глазок» могут возникнуть серьёзные проблемы. Некорректно выполненная процедура может привести к гематомам, синякам, отекам или нарушениям естественной мимики. Из более опасных эффектов: миграция нити (перемещение в другую область), изменение рельефа кожи и даже проблемы со зрением.

Однако, возможные осложнения не пугают женщин. Косметологи отмечают, что процедура «лисьи глазки» набирает бешеную популярность среди россиянок. Ежедневно десятки девушек выходят из косметологических кабинетов, смотря на мир уже совсем другими глазами.