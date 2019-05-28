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Фанаты обругали модель за отсутствие целлюлита 

Lenta.ru 5 часов назад
Фанаты раскритиковали модель и фитнес-блогерку Тэмми Хемброу за отсутствие целлюлита на теле на видеоролике в Instagram. На это обратили внимание журналисты The Sun.
На появившемся в соцсети видео Хемброу позирует у бассейна в розовом купальнике, демонстрируя подписчикам свою фигуру.
«Нет ничего плохого в целлюлите, леди! Он есть у большинства из нас»,
— подписала якобы бодипозитивную публикацию девушка.
Однако поклонницы ополчились на модель. «Целлюлит? Что-то я его нигде не вижу», — прокомментировала одна пользовательница. «Хотела бы я, чтоб мой целлюлит выглядел так же, как ее», — сетовала другая. «А вы еще спрашиваете, откуда у молодых девушек неуверенность в себе и депрессия», — заметила третья.
Пост Хемброу собрал более двух миллионов лайков.
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