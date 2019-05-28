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Как ухаживать за сухой кожей? 

Я Покупаю 3 часа назад
Фото: pixabay
Кожа сухая — как почва в пустыне Сахара? Поможет грамотный уход утром, днем и вечером!
Основные признаки сухой кожи: зуд, шелушение, раздражение и покраснение. Сухость кожи может быть обусловлена генетикой, неправильным уходом или вредными привычками. Сухая кожа требует тщательного ухода, который можно разделить на этапы.
Утро. Во время умывания утром лучше не использовать агрессивные средства, можно просто ополоснуть лицо водой. Слишком холодная или горячая вода вредит, а вот вода комнатной температуры будет в самый раз. Перед нанесением макияжа сухую кожу нужно увлажнить. Важно использовать крем, в составе которого нет спирта, так как этот ингредиент еще больше пересушит кожу.
День. В зависимости от времени года для сухой кожи желательно использовать несколько средств. Зимой косметологи советуют раз в несколько часов увлажнять лицо термальной водой или мистом. Летом лучше не выходить на улицу без солнцезащитного крема. В выходной день можно сделать маску для лица, но обязательно питательную или увлажняющую. Глиняная маска для сухой кожи — настоящий враг, так как будет ее сушить.
Вечер. Смывать макияж лучше лосьонами или мицеллярной водой, а после протирать кожу подходящим по типу тоником. Для очищения можно использовать мягкий пилинг или скраб с мелкими частичками, чтобы меньше травмировать верхний слой эпидермиса. Перед сном можно нанести ночной крем.
В привычные средства для ухода за кожей можно добавлять масла. Для сухой кожи подойдут кокосовое, миндальное и масло жожоба. Они заживляют, смягчают и убирают шелушения.
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