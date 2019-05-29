Можно ли верить бьюти-рецептам из интернета

Качественная косметика стоит дорого, поэтому с недостатками внешности многие женщины борются с помощью чая, вазелина и перекиси водорода.

Wday.ru нашел 10 самых популярных лайфхаков красоты, а врач-косметолог Галина Радченко объяснила, почему ими лучше не пользоваться.

Снимаем макияж оливковым маслом

Окуните в оливковое масло спонж и аккуратно снимите косметику, затем сполосните лицо теплой водой.

Ожидаемый результат: кожа чистая.

Комментарий косметолога

«Если у вас от природы жирная кожа, то масло следует использовать очень аккуратно, так как оно больше подходит для ухода за сухой, а жирной может навредить».

Убираем темные круги с помощью кофе

Оставьте на дне чашки недопитый кофе, опустите туда половинки ватных дисков и положите под глаза. Через 15 минут снимите их.

Ожидаемый результат: кожа под глазами стала значительно светлее.

Комментарий косметолога

«Кофеин — отличное лекарство от опухших глаз. Самое интересное происходит тогда, когда он соприкасается с кожей, действуя как противовоспалительное и антиоксидантное средство.

Кофеин сужает кровеносные сосуды под кожей, поэтому отечные мешки под глазами уменьшаются. Это значит, что при наружном применении кофеин вполне способен устранить нежелательные отеки и темные круги».

Боремся с расширенными порами рисовой водой

Смешайте 4 стакана воды и стакан риса. Дайте раствору настояться 20 минут, процедите его и используйте как тоник.

Обмакните в настой ватный диск, нанесите рисовую воду на лицо и дайте высохнуть.

Ожидаемый результат: гладкая и подтянутая кожа.

Комментарий косметолога

«Да, все верно, рисовый тоник отлично сужает поры и может заметно подтянуть кожу, при этом происходит процесс стимулирования крови, что и обеспечивает эффект гладкости».

Отшелушиваем верхний слой кожи банановой кожурой

Пройдитесь внутренней частью банановой кожуры по лбу, щекам, подбородку, носу, пока кожура не потемнеет. Сполосните лицо теплой водой.

Ожидаемый результат: кожа свежая и напитанная витаминами.

Комментарий косметолога

«В банановой кожуре присутствуют натуральные фруктовые кислоты, благодаря которым и происходит мягкое отшелушивание кожи. Данная процедура подобна пилингу, поэтому после нее кожа и выглядит увлажненной и сияющей».

Освежаем лицо перекисью водорода

Налейте раствор 3%-ной перекиси водорода в бутылочку с пульверизатором и распыляйте его на лицо в течение дня. Этот тоник быстро освежит уставшую кожу.

Ожидаемый результат: отдохнувшее и сияющее лицо.

Комментарий косметолога

«При попадании на кожу перекись распадается на воду и кислород. Однако я бы не рекомендовала применять ее часто, так как польза или вред перекиси до сих пор до конца не выяснены».

Отбеливаем зубы клубникой

Добавьте к 1\4 ч. л. плод клубники. Разомните ее, тщательно перемешайте. Используйте как зубную пасту. В течение 5 минут необходимо чистить зубы, а потом тщательно прополоскать рот теплой водой.

Ожидаемый результат: желтый налет исчез.

Комментарий косметолога

«Используя клубнику для чистки эмали, вы вполне серьезно подвергаете свое здоровье опасности. В ее ягодах содержится большое количество кислот, за счет которых и происходит отбеливание, потому что они расщепляют все вещества, вызывающие потемнение эмали. Однако они повреждают и саму поверхность зубов. Поэтому, если у вас тонкая и чувствительная от природы эмаль, лучше выбрать более безопасный способ для ее очистки».

Устраняем припухлость век с помощью чайных пакетиков

Вам понадобится два пакетика из-под черного или зеленого чая. Приложите их на 3 минуты на припухлости под глазами. Благодаря сильным антиоксидантам в составе чая результат не заставит себя долго ждать.

Ожидаемый результат: припухлость исчезла.

Комментарий косметолога

«С данным методом тонизирования кожи я абсолютно согласна. Применяйте. Чай отлично справляется со своей задачей в борьбе с припухлостями».

Увлажняем лицо молоком

Обмакните ватный диск в молоке и напитайте им кожу. Дайте лицу высохнуть, а затем сполосните теплой водой.

Ожидаемый результат: благодаря молочной кислоте кожа быстро увлажнится и станет шелковистее.

Комментарий косметолога

«Это происходит потому, что молочная кислота удерживает жидкость, а молочный сахар прекрасно увлажняет кожу. При этом свою роль играют и молочный белок, и жиры, и протеины, которые разглаживают и подтягивают кожу. А молочные ферменты и витамин Е являются проводниками регенеративных процессов в коже, способствуя обновлению клеток. Так что смело пользуйтесь молочными продуктами для сохранения своей красоты и молодости, но обязательно перед этим удостоверьтесь, что они натуральные».

Убираем черные точки на лице активированным углем

Смешайте по 1\2 ч. л. растолченного в порошок активированного угля и желатина, добавьте чайную ложку воды и нанесите эту массу на кожу. Дайте ей высохнуть и снимите резким движением по направлению вверх. Такая пленочная маска глубоко очищает поры.

Ожидаемый результат: ваша кожа чистая и сияющая.

Комментарий косметолога

«Активированный уголь — это природный абсорбент, который без труда вытягивает окисленный жир из кожи, поэтому в его использовании нет вреда, а одна только польза».

Питаем лицо вазелином

Чтобы избавиться от сухой кожи, нанесите на кожу тонкий слой вазелина на ночь.

Ожидаемый результат: увлажненная кожа.

Комментарий косметолога

«Использовать вазелин в домашней косметике нужно аккуратно. При слишком частом его применении могут появиться отеки. Вазелиновая пленка задерживает влагу и токсины, коже становится трудно дышать, и, как следствие, на ней появляются различного рода высыпания».

Сохраняем молодость с помощью витаминов

Добавьте в свой любимый крем капсулу витамина А и капсулу витамина Е. Нанесите на кожу перед сном.

Ожидаемый результат: упругая и молодая кожа.

Комментарий косметолога

«Лучше купить крем с витамином А, так как при добавлении его в свой крем витамин скорее вступит в реакцию с другими ингредиентами, окислится и принесет больше вреда, чем пользы. Витамин Е берите только натуральный, масляный раствор токоферола, который можно смело наносить на руки, локти, пятки, те участки кожи, которая подвержена сухости и шелушению. А вот на лице витамина Е больше всего».