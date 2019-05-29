Можно ли верить бьюти-рецептам из интернета 

Качественная косметика стоит дорого, поэтому с недостатками внешности многие женщины борются с помощью чая, вазелина и перекиси водорода.
Wday.ru нашел 10 самых популярных лайфхаков красоты, а врач-косметолог Галина Радченко объяснила, почему ими лучше не пользоваться.
Снимаем макияж оливковым маслом
Окуните в оливковое масло спонж и аккуратно снимите косметику, затем сполосните лицо теплой водой.
Ожидаемый результат: кожа чистая.
Комментарий косметолога
«Если у вас от природы жирная кожа, то масло следует использовать очень аккуратно, так как оно больше подходит для ухода за сухой, а жирной может навредить».
Убираем темные круги с помощью кофе
Оставьте на дне чашки недопитый кофе, опустите туда половинки ватных дисков и положите под глаза. Через 15 минут снимите их.
Ожидаемый результат: кожа под глазами стала значительно светлее.
Комментарий косметолога
«Кофеин — отличное лекарство от опухших глаз. Самое интересное происходит тогда, когда он соприкасается с кожей, действуя как противовоспалительное и антиоксидантное средство.
Кофеин сужает кровеносные сосуды под кожей, поэтому отечные мешки под глазами уменьшаются. Это значит, что при наружном применении кофеин вполне способен устранить нежелательные отеки и темные круги».
Боремся с расширенными порами рисовой водой
Смешайте 4 стакана воды и стакан риса. Дайте раствору настояться 20 минут, процедите его и используйте как тоник.
Обмакните в настой ватный диск, нанесите рисовую воду на лицо и дайте высохнуть.
Ожидаемый результат: гладкая и подтянутая кожа.
Комментарий косметолога
«Да, все верно, рисовый тоник отлично сужает поры и может заметно подтянуть кожу, при этом происходит процесс стимулирования крови, что и обеспечивает эффект гладкости».
Отшелушиваем верхний слой кожи банановой кожурой
Пройдитесь внутренней частью банановой кожуры по лбу, щекам, подбородку, носу, пока кожура не потемнеет. Сполосните лицо теплой водой.
Ожидаемый результат: кожа свежая и напитанная витаминами.
Комментарий косметолога
«В банановой кожуре присутствуют натуральные фруктовые кислоты, благодаря которым и происходит мягкое отшелушивание кожи. Данная процедура подобна пилингу, поэтому после нее кожа и выглядит увлажненной и сияющей».
Освежаем лицо перекисью водорода
Налейте раствор 3%-ной перекиси водорода в бутылочку с пульверизатором и распыляйте его на лицо в течение дня. Этот тоник быстро освежит уставшую кожу.
Ожидаемый результат: отдохнувшее и сияющее лицо.
Комментарий косметолога
«При попадании на кожу перекись распадается на воду и кислород. Однако я бы не рекомендовала применять ее часто, так как польза или вред перекиси до сих пор до конца не выяснены».
Отбеливаем зубы клубникой
Добавьте к 1\4 ч. л. плод клубники. Разомните ее, тщательно перемешайте. Используйте как зубную пасту. В течение 5 минут необходимо чистить зубы, а потом тщательно прополоскать рот теплой водой.
Ожидаемый результат: желтый налет исчез.
Комментарий косметолога
«Используя клубнику для чистки эмали, вы вполне серьезно подвергаете свое здоровье опасности. В ее ягодах содержится большое количество кислот, за счет которых и происходит отбеливание, потому что они расщепляют все вещества, вызывающие потемнение эмали. Однако они повреждают и саму поверхность зубов. Поэтому, если у вас тонкая и чувствительная от природы эмаль, лучше выбрать более безопасный способ для ее очистки».
Устраняем припухлость век с помощью чайных пакетиков
Вам понадобится два пакетика из-под черного или зеленого чая. Приложите их на 3 минуты на припухлости под глазами. Благодаря сильным антиоксидантам в составе чая результат не заставит себя долго ждать.
Ожидаемый результат: припухлость исчезла.
Комментарий косметолога
«С данным методом тонизирования кожи я абсолютно согласна. Применяйте. Чай отлично справляется со своей задачей в борьбе с припухлостями».
Увлажняем лицо молоком
Обмакните ватный диск в молоке и напитайте им кожу. Дайте лицу высохнуть, а затем сполосните теплой водой.
Ожидаемый результат: благодаря молочной кислоте кожа быстро увлажнится и станет шелковистее.
Комментарий косметолога
«Это происходит потому, что молочная кислота удерживает жидкость, а молочный сахар прекрасно увлажняет кожу. При этом свою роль играют и молочный белок, и жиры, и протеины, которые разглаживают и подтягивают кожу. А молочные ферменты и витамин Е являются проводниками регенеративных процессов в коже, способствуя обновлению клеток. Так что смело пользуйтесь молочными продуктами для сохранения своей красоты и молодости, но обязательно перед этим удостоверьтесь, что они натуральные».
Убираем черные точки на лице активированным углем
Смешайте по 1\2 ч. л. растолченного в порошок активированного угля и желатина, добавьте чайную ложку воды и нанесите эту массу на кожу. Дайте ей высохнуть и снимите резким движением по направлению вверх. Такая пленочная маска глубоко очищает поры.
Ожидаемый результат: ваша кожа чистая и сияющая.
Комментарий косметолога
«Активированный уголь — это природный абсорбент, который без труда вытягивает окисленный жир из кожи, поэтому в его использовании нет вреда, а одна только польза».
Питаем лицо вазелином
Чтобы избавиться от сухой кожи, нанесите на кожу тонкий слой вазелина на ночь.
Ожидаемый результат: увлажненная кожа.
Комментарий косметолога
«Использовать вазелин в домашней косметике нужно аккуратно. При слишком частом его применении могут появиться отеки. Вазелиновая пленка задерживает влагу и токсины, коже становится трудно дышать, и, как следствие, на ней появляются различного рода высыпания».
Сохраняем молодость с помощью витаминов
Добавьте в свой любимый крем капсулу витамина А и капсулу витамина Е. Нанесите на кожу перед сном.
Ожидаемый результат: упругая и молодая кожа.
Комментарий косметолога
«Лучше купить крем с витамином А, так как при добавлении его в свой крем витамин скорее вступит в реакцию с другими ингредиентами, окислится и принесет больше вреда, чем пользы. Витамин Е берите только натуральный, масляный раствор токоферола, который можно смело наносить на руки, локти, пятки, те участки кожи, которая подвержена сухости и шелушению. А вот на лице витамина Е больше всего».