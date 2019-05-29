Девушки обнаружили родинки в одном и том же месте

Пользовательницы соцсетей выяснили, что у многих из них есть родинка в одинаковом месте — посередине запястья с его внешней стороны. Первой на это обратила внимание Twitter микроблогер со ником Aaryn.

«Дамы… у вас есть родинки посередине запястья, или это миф?» — написала она. К своему посту Aaryn прикрепила четыре фотографии женских рук, доказывающих ее утверждение.

Пост девушки стал вирусным, набрав 66 тысяч лайков и репостов и почти 8 тысяч комментариев. многие присылали фото своих запястий, подтверждающих теорию Aaryn.

У некоторых руки были в веснушках, однако даже несмотря на это, на их фоне выделялась одна наиболее темная родинка.

Одни пользовательницы в шутку предполагали, что все женщины — сестры, а другие писали, что таким образом людей помечает правительство. Большинство из них были поражены тем, что теория Aaryn подтвердилась.

«Я вся бледная, и у меня 40 веснушек, но почему именно та, которая в середине, самая темная? Мне страшно»,

— поделилась своими впечатлениями Taylor.

Девушки, которые не подошли под общее правило, расстроились. При этом нашлись парни, которые с удивлением обнаружили, что у них, как и у многих представительниц женского пола, есть родинки на запястьях.