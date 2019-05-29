Ягодка опять: маскируем недосып

WomanHit.ru подскажет, как бороться с последствиями бессонницы

Как бы нам не хотелось добавить больше часов в сутки, это невозможно, поэтому часто не удается лечь спать вовремя из-за чего чувствуем себя разбитыми на следующее утро. Наверное, каждая женщина с ужасом обнаруживала синяки под глазами после нескольких часов сна.

Но что же делать, если времени на сон немного, а хочется выглядеть если не отлично, то просто хорошо? Мы попробуем вам помочь.

Как замаскировать следы усталости:

Увлажнение

Конечно, кожа нуждается в увлажнении постоянно, но последствия недосыпа требуют влаги в несколько раз больше, чем обычно, иначе цвет лица будет оставлять желать лучшего. Кроме того, косметика никогда не ляжет хорошо, если кожа будет обезвожена.

Чтобы восполнить баланс влаги, используйте суперувлажняющий крем или маски-экспресс. Когда вы планируете провести ночь без сна, эти средства желательно наносить заранее, а в случае неожиданного ночного бдения используйте их за несколько часов до выхода из дома, чтобы средства успели подействовать.

Наверное, лучше всего с последствиями недосыпа справляются маски, причем любые увлажняющие. Охлаждающие компоненты мгновенно тонизируют кожу и вы уже не будете выглядеть так бледно.

А что делать с мешками под глазами?

Кожа вокруг глаз — самая нежная на лице, поэтому страдает от неблагоприятного воздействия больше всего. Постарайтесь найти несколько минут утром, чтобы уделить драгоценное время уходу за этой областью.

В качестве sos-средства подойдут зеленый чай, кубик льда, холодная чайная ложка или специальный охлаждающий ролик.

Одной из самых эффективных средств нового поколения — патчи под глаза. Благодаря прекрасному прилеганию к коже, вы можете не беспокоиться, что они отпадут, пока вы будете собираться на выход. К моменту, когда вы будете полностью готовы, мешки и круги под глазами станут значительно меньше.

Кстати, вы можете использовать эти средства не только в качестве арсенала по борьбе с последствиями недосыпа, но и в процессе еженедельных процедур.

Сделайте правильный макияж

Must-have в косметичке любительницы лечь поздно — консилер. Однако будьте аккуратны, ведь большое количество средства будет очень заметно, так что наносите его только пальцами и только тонким слоем.

Если же вы встали утром и обнаружили красные глаза, отложите подводку в сторону, ведь акцент на глаза лишь привлечет больше внимания к проблеме. Лучше всего воспользоваться коричневыми или серыми тенями, при этом их необходимо тщательно растушевать.

Если же покраснение глаз обошло вас стороной, но глаза все равно нужно «открыть», воспользуйтесь тушью с эффектом удлинения. Оптимальным вариантом будет использование туши, щипчиков для ресниц и коричневого карандаша для глаз.

Не забудьте про брови — их обязательно нужно подчеркнуть, иначе глаза будут казаться заплывшими.

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Утро после бессонной ночи необходимо начать с питательного завтрака с фруктами, лучшего всего выбирать для первого приема пищи цитрусовые. Отличный вариант — овсяная каша с с фруктовой добавкой или кусочком темного шоколада.

Очень важный момент, про который все забывают — потребление достаточного количества воды в течение дня. Недостаток воды будет постоянно напоминать о себе в виде желания поспать и бледного тона лица.

Конечно, самый лучший способ — выспаться и не прибегать к экстренным мерам по восстановлению организма, но если нет такой возможности, воспользуйтесь нашими советами и будьте красивы всегда!