Девушки нашли родинки в одном и том же месте

Женщины из разных стран находят у себя родинки, расположенные практически на одном и том же месте. Первой внимание на это обратила пользовательница Twitter. Девушка с ником Aaryn обратилась к женщинам с вопросом, есть ли еще у кого-то родинка посередине запястья, и показала четыре фотографии женских рук. Пост мгновенно стал популярным, набрав более 50 тысяч лайков и 20 тысяч репостов, а в комментарии пришли отметиться почти девять тысяч человек.

aarynwhitley

Девушки присылали фотографии своих родинок в ответ, большинство обнаружило их на том же месте. Кстати, мужчины тоже не прошли мимо поста и сообщили, что и у них есть родинки на запястьях.