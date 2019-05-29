Красота и здоровье: какие витамины нужны женскому организму

Женщинам важно следить за своим питанием, чтобы получать все витамины и микроэлементы. Это помогает избегать болезней, сохраняет красоту, влияет на общее состояние и настроение.

И не обязательно скупать все витамины в аптеках и интернет-магазинах, достаточно изменить рацион. Правда, все довольно индивидуально, и если организм не получает нужную порцию пользы, лучше посоветоваться с врачом и подобрать витаминные комплексы, которые изменят ситуацию в лучшую сторону.

Yellmed перечислит витамины, которые необходимы женщине для красоты кожи, волос и ногтей.

Витамины для кожи

Витамин Е. Без него — никуда. Содержится в маслах, лососе, кураге, орехах. Поэтому не бойтесь включать в свой рацион масла: на фигуру это не повлияет, если всего в меру. Позволяйте себе горсть орехов и пару раз в неделю устраивайте рыбные дни. Любите питать кожу витамином Е наружно с помощью косметических средств? Не забывайте, что он должен попадать и внутрь.

Без него — никуда. Содержится в маслах, лососе, кураге, орехах. Поэтому не бойтесь включать в свой рацион масла: на фигуру это не повлияет, если всего в меру. Позволяйте себе горсть орехов и пару раз в неделю устраивайте рыбные дни. Любите питать кожу витамином Е наружно с помощью косметических средств? Не забывайте, что он должен попадать и внутрь. Витамин А. Если кожа сохнет, стоит задуматься, что является причиной. Скорее всего, имеет место нехватка в организме витамина А. Поэтому включайте в рацион молочные продукты, зелень, овощи оранжевого, желтого и красного цветов.

Если кожа сохнет, стоит задуматься, что является причиной. Скорее всего, имеет место нехватка в организме витамина А. Поэтому включайте в рацион молочные продукты, зелень, овощи оранжевого, желтого и красного цветов. Витамин D. Мы привыкли считать, что витамин D поступает в организм с солнечными лучами. Но, как говорят специалисты, его можно получить и через продукты питания. Содержится витамин в твороге, сыре, яйцах и рыбе. Если кожа теряет эластичность и упругость, стоит задуматься: возможно, не хватает витамина D. Исправляйте ситуацию вовремя.

Мы привыкли считать, что витамин D поступает в организм с солнечными лучами. Но, как говорят специалисты, его можно получить и через продукты питания. Содержится витамин в твороге, сыре, яйцах и рыбе. Если кожа теряет эластичность и упругость, стоит задуматься: возможно, не хватает витамина D. Исправляйте ситуацию вовремя. Витамин K. На лице может образоваться сосудистая сеточка, что и свидетельствует о нехватке данного витамина. На помощь придут зелень, брокколи, белокочанная капуста, тимьян и говяжья печень.

На лице может образоваться сосудистая сеточка, что и свидетельствует о нехватке данного витамина. На помощь придут зелень, брокколи, белокочанная капуста, тимьян и говяжья печень. Витамин В5. Как не хочется видеть на своем лице высыпания! А косметическая артиллерия не всегда быстро избавляет от проблемы. Чтобы прыщи реже «навещали», стоит включить в рацион молочные продукты, яйца, лосось, горох, пшеничные отруби. Весь ваш мощный арсенал по уходу за кожей — это хорошо. Как и систематическое посещение косметического кабинета. Но если не хватает следующих витаминов, старания вряд ли принесут результаты.

Витамины для волос

Витамин В1. Не даст выпадать волосам. Содержится в гречке, пшенице, свинине, чечевице и кукурузе.

Не даст выпадать волосам. Содержится в гречке, пшенице, свинине, чечевице и кукурузе. Витамин В3. Седина нам не нужна, поэтому включаем в рацион яйца, орехи, печень, грибы, фасоль.

Седина нам не нужна, поэтому включаем в рацион яйца, орехи, печень, грибы, фасоль. Витамин В6. Беспокоят перхоть, жирные корни и секущиеся кончики? Сразу видно, организму не хватает витамина В6. Налегайте на грецкие и кедровые орехи, морскую рыбу и облепиху.

Беспокоят перхоть, жирные корни и секущиеся кончики? Сразу видно, организму не хватает витамина В6. Налегайте на грецкие и кедровые орехи, морскую рыбу и облепиху. Витамин В12. О нехватке В12 могут свидетельствовать отсутствие блеска и эластичности волос, их медленный рост. Поэтому в рационе должны быть яйца, молочные продукты, морепродукты.

О нехватке В12 могут свидетельствовать отсутствие блеска и эластичности волос, их медленный рост. Поэтому в рационе должны быть яйца, молочные продукты, морепродукты. Железо. Без него тоже не обойтись. Чтобы вернуть силу волосам, кушайте больше круп, печень, фисташки. Волосы реагируют на все: стресс, питание, образ жизни. Их легко привести в негодность, если питаться всем подряд. Особенно важно, чтобы в организм поступали витамины группы В.

Витамины для ногтей

Омега-3. Если ногти ломаются, организму точно не хватает омега-3 жирных кислот. Чаще включайте в свое меню печень трески, рыбу, грецкие орехи, льняное масло.

Если ногти ломаются, организму точно не хватает омега-3 жирных кислот. Чаще включайте в свое меню печень трески, рыбу, грецкие орехи, льняное масло. Цинк . Помогает избавиться от появления белых пятен на ногтевых пластинах. Содержится в сыре, грецких орехах, семечках и пшеничных отрубях.

. Помогает избавиться от появления белых пятен на ногтевых пластинах. Содержится в сыре, грецких орехах, семечках и пшеничных отрубях. Витамин С . Если ногти ломаются постоянно, скорее всего, не хватает витамина С. Его много в цитрусовых, а еще в томатах, перце и зелени.

. Если ногти ломаются постоянно, скорее всего, не хватает витамина С. Его много в цитрусовых, а еще в томатах, перце и зелени. Йод. Без йода тоже не обойтись, иначе получите тонкие ногти. Чтобы избежать проблемы, достаточно питаться морепродуктами, зелеными салатами и морской капустой. По ногтям тоже можно определить общее состояние здоровья. Нехватку витаминов выдают белые пятна, расслоения и ломкость. И снова на помощь приходят витамины.

Как понять, что не хватает витаминов

Безжизненные волосы, тусклая кожа и ломкие ногти — первые показатели. Ко всему этому прибавляются постоянная усталость, отсутствие настроения. Уже не можете работать так же продуктивно, как раньше? Да и просто не хотите? Тогда явно не хватает витаминов.

С этим мы определились. В организме — нехватка витаминов. Что же делать? Для начала следует принять этот факт и попробовать его исправить с помощью полноценного питания.

Оставьте в прошлом перекусы по дороге бессмысленным и беспощадным фастфудом, покупайте в магазинах много свежих овощей и фруктов, морепродукты, орехи и молочку. Сделайте свой рацион максимально «укомплектованным». Орехи можете кушать каждый день, овощи — при каждом приеме пищи, фрукты — на завтрак и вместо перекуса. Рыбу, как и печенку, попробуйте употреблять 2 раза в неделю.

Если хотите точно знать, каких же витаминов не хватает, сдайте анализы. При необходимости специалист назначит витаминные комплексы, которые помогут быстрее восполнить нехватку тех или других элементов.

Важный момент: не нужно заниматься самолечением и самостоятельно прописывать себе витамины. Пусть это сделает квалифицированный врач. Тогда вы быстро получите положительные результаты.