Как менялась мода на размер женской груди

Всем известно, что стандарты красоты со временем меняются. Это правило касается и моды на размер женской груди. Многие современные мужчины представляют идеальную девушку пышногрудой красавицей. Но полвека назад их вкусы были другими. Согласно проведенному брендом нижнего белья Bluebella исследованию о моде на бюстгальтеры за последние 50 лет, женская грудь в среднем "выросла" со второго до пятого размера. Как же менялась мода на эту пикантную часть женского тела?

Древние времена

Судя по статуэткам примерно 20-10 тысячелетней давности, идеальной считалась полная женская фигура с большой грудью. Мода обуславливалась тем, что огромная грудь ассоциируется с возможностью выкормить десяток детей. Главным "трендом" тогда было выживание, а не красота.

metmuseum.org

Во время существования минойской и микенской цивилизации III-II тысячелетия до нашей эры на территории Крита и Балканской Греции женщина уже стала выполнять не только детородную функцию, а стала предметом восхищения. На сохранившихся с тех времен предметах искусства можно увидеть, что женщина приобрела стройную и изящную фигуру, а также спортивную высокую грудь. Дело в том, что женщины наравне с мужчинами участвовали в ритуальных прыжках через быка. Высокая грудь правильной округлой формы говорила о гармоничном развитии физического тела. Судя по пропорциям, в моде был примерно третий размер. Чтобы приподнять грудь, дамы носили что-то типа болеро, которое смещало грудь к центру, визуально увеличивая ее.

Средневековье

До наступления эпохи Возрождения женщина должна была соответствовать христианским понятиям о целомудрии, а идеалом красоты считалась плоскогрудая девушка рахитичного телосложения без румянца на щеках. Пышногрудых красавиц сжигали на костре, ведь они искушали мужчин и якобы были пособниками нечисти.

Возрождение и викторианская эпоха

Эпоха Возрождения дала свободу женской груди, но каноном красоты все же считался примерно второй размер.

Зародилась мода на красивую форму: грудь облачали в глубокие декольте и наклеивали мушки.

В викторианскую эпоху женскую грудь прятали от мужских взглядов под одеждой и старались визуально уменьшить ее объемы.

XX век и наши дни

Элизабет Тейлор, Софи Лорен… В XX веке наступила эпоха революций и мода декаданса на мальчишеские фигуры постепенно сошла на нет, уступив место пышногрудым дивам. Считается, что в 1940 годы японские представительницы первой древнейшей профессии кололи себе в грудь парафин, чтобы понравиться американским военным. Затем наступила эпоха Голливуда и мода на третий размер груди, коим обладали Мэрилин Монро

В 1960 годах мода на большую грудь опять сошла на нет: популярным размером был 34B, то есть неполная двойка. Такие параметры были у Джейн Фонды, которая несмотря на скромный размер груди стала звездой нашумевшего фильма "Барбарелла".

В 1970-х в моду вошли девушки "твигги" (по псевдониму популярной тогда модели Лесли Лоусен (Твигги) с первым размером груди. Мода циклична и в тренде снова была мода на подтянутую фигуру, которой женщины пытались добиться с помощью аэробики Джейн Фонды.

Кадр из фильма «Барбарелла»

Расцвет пластической хирургии в Голливуде пришелся на 80-е. Звезды стали активно делать операции по трансформации внешности, среди которых лидировало увеличение груди. Самым трендовым стал размер 34D. Жертвой этой моды была звезда кинофильма "Всплеск" Дэрил Ханна, а в 90-е ее "подвиг" повторила актриса из "Спасателей Малибу" Памела Андерсон . Размер ее силиконовой груди тогда достигал 34DD. Стало появляться все больше пышногрудых красоток и девушки во всем мире хотели стать похожими на этих див.

В начале 2000-х женщины ударились в крайность и мода на большую грудь "росла" вместе с силиконовыми бюстами знаменитостей. Например, американка Майры Хиллс вживила себе имплантаты весом в 18 кг. Джейн Фонда также сделала операцию по увеличению груди, о чем пожалела и вернула свой естественный размер.