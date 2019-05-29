Эксперт раскритиковал звезд, которые худеют за деньги

Эксперт по борьбе с лишним весом раскритиковал знаменитостей-амбассадоров компаний, занимающихся разработкой программ похудения, в частности, телеведущую Саманту Армитадж, за то, что после они сначала худеют в рамках соглашения с брендами, а затем быстро возвращаются к своим вредным привычкам.

Причиной такого заявления врача, по сообщению британской онлайн-газеты Daily Mail, стал пост австралийской телеведущей Саманты Армитадж на ее странице в Instagram, в котором она анонсировала, что стала новым послом компании Weight Watchers, также известной в этой социальной сети как WW, которая специализируется на похудении и здоровом образе жизни.

Ник Фуллер критически отнесся к словам телеведущей о том, что «это простая и веселая программа, в которой не нужно себя ни в чем сильно ограничивать», и призыву присоединиться к ней в этом приятном путешествии к здоровью. Врач заявил, что это путешествие очень часто бывает довольно коротким, и усомнился, что Саманте удастся удержать вес после недавнего похудения на 10 килограммов в рамках сделки, при заключении которой, к слову, она получила полмиллиона долларов.

Надо отметить, что Саманта Армитадж далеко не первая звезда, ставшая лицом этого бренда, список знаменитостей, ранее выступавших ее послами по снижению веса, довольно длинный: в него входили, в частности, Кейт Хадсон , Опра Уинфри и Джессика Симпсон

Сама телеведущая настроена более оптимистично — с момента начала ее участия в программе в январе этого года она сбросила 10 кг и чувствует себя «просто фантастически». Однако доктор Фуллер, хоть и аплодирует Саманте за то, что она вдохновляет людей на снижение веса, утверждает, что «любая диета делает людей толще. Человек всегда будет худеть при ограничении рациона питания, но затем лишние килограммы всегда возвращаются. Ожирение — это серьезная болезнь, которая требует соответствующего лечения», и простые призывы известных людей, которые получают за это немаленькие деньги, увы, не помогут.