Российская компания ввела премии за короткие юбки

Компания-производитель алюминиевых профилей «ТАТПРОФ» из Набережных Челнов ввела премии для женщин за ношение коротких юбок. Об акции «Марафон женственности» компания сообщила во «ВКонтакте».

Работницам предложили одеться на работу в юбки или платья, собрать волосы и сделать «скромный макияж». За участие в «марафоне», который начался 27 мая и будет проходить до 30 июня, женщинам пообещали денежное вознаграждение в размере ста рублей в день. Для участия сотрудницам нужно прислать свои фотографии администрации.

Как рассказала специалист отдела корпоративной культуры и внутренних коммуникаций «ТАТПРОФ» Анастасия Кириллова радиостанции «Говорит Москва», цель мероприятия — «скрасить» работу в коллективе, который на 70 процентов состоит из мужчин. Она отметила, что многие работницы надевают на работу брюки на автомате.

«Мы надеемся, что наша акция повысит осознанность наших дам, позволив им почувствовать свою женственность и обаятельность»,

— сказала Кириллова.

Представительница компании подчеркнула, что сейчас теплое время года, и «марафон» пришелся кстати и оказался «всем по душе».