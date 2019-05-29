Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российская компания ввела премии за короткие юбки 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Кадр из фильма "Эрин Брокович"
Компания-производитель алюминиевых профилей «ТАТПРОФ» из Набережных Челнов ввела премии для женщин за ношение коротких юбок. Об акции «Марафон женственности» компания сообщила во «ВКонтакте».
Работницам предложили одеться на работу в юбки или платья, собрать волосы и сделать «скромный макияж». За участие в «марафоне», который начался 27 мая и будет проходить до 30 июня, женщинам пообещали денежное вознаграждение в размере ста рублей в день. Для участия сотрудницам нужно прислать свои фотографии администрации.
Как рассказала специалист отдела корпоративной культуры и внутренних коммуникаций «ТАТПРОФ» Анастасия Кириллова радиостанции «Говорит Москва», цель мероприятия — «скрасить» работу в коллективе, который на 70 процентов состоит из мужчин. Она отметила, что многие работницы надевают на работу брюки на автомате.
«Мы надеемся, что наша акция повысит осознанность наших дам, позволив им почувствовать свою женственность и обаятельность»,
— сказала Кириллова.
Представительница компании подчеркнула, что сейчас теплое время года, и «марафон» пришелся кстати и оказался «всем по душе».
Последние новости
США заподозрили Россию в запрещенных ядерных испытаниях Саакашвили вернулся на Украину В Генпрокуратуре Украины признали незаконность военных действий в Донбассе
Женский форум
Красота , Радиостанция "Говорит Москва"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какая обувь вредит позвоночнику
Что мужчины ценят больше признания в любви
Как замаскировать полные руки и выглядеть стройнее1
Девушки во всем мире нашли одинаковые родинки4
Как избавиться от прыщей без вреда для здоровья
Видео
05:23
В семье Пугачевой готовится тайная свадьба
Звёзды
01:00
Хирург показала Пынзарь до и после подтяжки лица
Звёзды
00:19
Фанаты обругали модель за отсутствие целлюлита
Красота
00:59
«Люба никогда не эскортила»: Аксенову защитил муж
Звёзды
00:21
Лошадь укусила актрису за грудь
Звёзды
03:43
Кулинарные мифы, в которые до сих пор верят
Еда Дом и сад
06:18
Российские звезды, взявшие детей из детдомов
Дети Звёзды
10:03
Какие продукты покупают только богатые люди
Еда
00:16
Во время ЕГЭ за детьми следили в туалетах
Дети
04:07
Знаменитые российские мужчины, сделавшие пластику
Красота Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение