10 мифов о лазерной эпиляции

Сегодня лазеры активно применяются во многих областях медицины и косметологии. Ученые еще в 60-е годы прошлого века доказали, что их воздействие безопасно для кожи, но при этом многие до сих пор находятся в плену страшилок из Интернета и боятся прибегать к современным технологиям в деле удаления нежелательных волос на теле. Редакция Passion.ru решила: хватит это терпеть! Пора развеять самые популярные мифы о лазерной эпиляции!

Для устранения нежелательной растительности на теле и лице сегодня используют всю мощь александритового, неодимового, диодного лазеров, а также ELOS-технологию — уникальный микс лазерной и фототехнологий. При этом аппараты могут иметь самые разные названия, торговые марки. Пусть вас это не смущает, главное — принцип их работы, а еще важнее — опыт и мастерство врача, который проводит процедуру эпиляции.

Миф 1. Лазерная эпиляция может вызвать онкологию

Лазерные технологии — одни из самых исследованных на данный момент. Аппараты, применяемые в нашей стране и установленные в надежных клиниках, проходят обязательную сертификацию, поэтому опасности здоровью нет. К развитию онкологии могут приводить ультрафиолетовые лучи определенного спектра, но в лазерных установках их нет.

Миф 2. Лазер может нарушить работу внутренних органов

Лазерное воздействие осуществляется в верхних слоях кожи, в дерме, при этом повреждаются только волосяные фолликулы, а не окружающие их клетки. Влияние на внутренние органы и эндокринную систему организма исключено.

Миф 3. Лазерная эпиляция — это больно

Удаление волос при помощи сахара или воска гораздо болезненнее. Многие современные лазеры снабжены системой охлаждения кожи, что полностью исключает дискомфорт. Кроме того, по вашей просьбе врач-косметолог, конечно, может нанести анестезирующий крем.

passion.ru

Миф 4. Лазерная эпиляция может вызвать ожоги на коже и даже появление рубцов

Работа современных аппаратов контролируется специальными датчиками, которые обеспечивают вашу безопасность. Каждое движение врача отслеживает компьютер, сводя тем самым любые возможные риски к нулю. Чтобы чувствовать себя еще спокойнее, не забудьте проверить дипломы специалиста.

Миф 5. Лазерная эпиляция не удаляет волосы навсегда

После курса процедур, которые можно делать с перерывом в 1-2 месяца, как правило, «выживает» не более 20% растительности. И речь идет о тонких и единичным волосках. Для поддержания wow-эффекта от эпиляции достаточно повторять процедуру раз в год.

Миф 6. Лазерную эпиляцию стоит делать только после родов

Да, после рождения ребенка у женщины меняется гормональный фон, процент нежелательной растительности может повыситься, но… лишь на время. При должном контроле со стороны эндокринолога гормональный фон приходит в норму, лишние волоски попросту выпадают, а эпилированные зоны остаются гладкими, как и до родов.

Миф 7. Результат можно увидеть только по завершении курса процедур

Волоски, находящиеся в стадии активного роста (их около 25%), исчезнут уже после первого сеанса. Те, что пока «спят», будут развиваться медленнее, но через какое-то время неизбежно дадут о себе знать. Курс процедур нужен не потому, что методика неэффективна, а потому, что все волоски растут в разное время, и для 100% удаления нужно несколько сеансов эпиляции и минимум полгода времени.

Миф 8. Лазерная эпиляция провоцирует врастание волосков

Энергия лазера поглощается волосками по всей длине, приводит к их нагреву, а впоследствии и разрушению фолликула. При этом в нем остается «пенек» волоса — темная точка, которая легко устраняется любым скрабом. Вросшие же волосы появляются в случае неумелого удаления волос, например, воском, из-за чего они обламываются, удаляются без фолликула, деформируя канал. Отсюда и вросшие волосы.

Миф 9. Перед процедурой надо как следует отрастить волоски

Так как волосок является проводником энергии, разрушающей фолликул, он просто должен быть в наличии, а его длина не так уж критична. Для эффекта эпиляции достаточно длины в 1-2 мм.

Миф 10. Депиляция дешевле эпиляции

Депиляция — временное удаление волосков без разрушения волосяных фолликулов в проверенной клинике или салоне красоты стоит почти столько же, сколько сеанс лазерной или ELOS-эпиляции. При этом ходить на ваксинг или шугаринг вам придется из года в год, в то время как в случае с аппаратной эпиляцией — только один раз в год для поддержания эффекта после завершения курса процедур. Экономия налицо.