Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

10 мифов о лазерной эпиляции 

Passion.ru 7 часов назад
Фото: passion.ru
Сегодня лазеры активно применяются во многих областях медицины и косметологии. Ученые еще в 60-е годы прошлого века доказали, что их воздействие безопасно для кожи, но при этом многие до сих пор находятся в плену страшилок из Интернета и боятся прибегать к современным технологиям в деле удаления нежелательных волос на теле. Редакция Passion.ru решила: хватит это терпеть! Пора развеять самые популярные мифы о лазерной эпиляции!
Для устранения нежелательной растительности на теле и лице сегодня используют всю мощь александритового, неодимового, диодного лазеров, а также ELOS-технологию — уникальный микс лазерной и фототехнологий. При этом аппараты могут иметь самые разные названия, торговые марки. Пусть вас это не смущает, главное — принцип их работы, а еще важнее — опыт и мастерство врача, который проводит процедуру эпиляции.

Миф 1. Лазерная эпиляция может вызвать онкологию

Лазерные технологии — одни из самых исследованных на данный момент. Аппараты, применяемые в нашей стране и установленные в надежных клиниках, проходят обязательную сертификацию, поэтому опасности здоровью нет. К развитию онкологии могут приводить ультрафиолетовые лучи определенного спектра, но в лазерных установках их нет.

Миф 2. Лазер может нарушить работу внутренних органов

Лазерное воздействие осуществляется в верхних слоях кожи, в дерме, при этом повреждаются только волосяные фолликулы, а не окружающие их клетки. Влияние на внутренние органы и эндокринную систему организма исключено.

Миф 3. Лазерная эпиляция — это больно

Удаление волос при помощи сахара или воска гораздо болезненнее. Многие современные лазеры снабжены системой охлаждения кожи, что полностью исключает дискомфорт. Кроме того, по вашей просьбе врач-косметолог, конечно, может нанести анестезирующий крем.
passion.ru

Миф 4. Лазерная эпиляция может вызвать ожоги на коже и даже появление рубцов

Работа современных аппаратов контролируется специальными датчиками, которые обеспечивают вашу безопасность. Каждое движение врача отслеживает компьютер, сводя тем самым любые возможные риски к нулю. Чтобы чувствовать себя еще спокойнее, не забудьте проверить дипломы специалиста.

Миф 5. Лазерная эпиляция не удаляет волосы навсегда

После курса процедур, которые можно делать с перерывом в 1-2 месяца, как правило, «выживает» не более 20% растительности. И речь идет о тонких и единичным волосках. Для поддержания wow-эффекта от эпиляции достаточно повторять процедуру раз в год.

Миф 6. Лазерную эпиляцию стоит делать только после родов

Да, после рождения ребенка у женщины меняется гормональный фон, процент нежелательной растительности может повыситься, но… лишь на время. При должном контроле со стороны эндокринолога гормональный фон приходит в норму, лишние волоски попросту выпадают, а эпилированные зоны остаются гладкими, как и до родов.

Миф 7. Результат можно увидеть только по завершении курса процедур

Волоски, находящиеся в стадии активного роста (их около 25%), исчезнут уже после первого сеанса. Те, что пока «спят», будут развиваться медленнее, но через какое-то время неизбежно дадут о себе знать. Курс процедур нужен не потому, что методика неэффективна, а потому, что все волоски растут в разное время, и для 100% удаления нужно несколько сеансов эпиляции и минимум полгода времени.

Миф 8. Лазерная эпиляция провоцирует врастание волосков

Энергия лазера поглощается волосками по всей длине, приводит к их нагреву, а впоследствии и разрушению фолликула. При этом в нем остается «пенек» волоса — темная точка, которая легко устраняется любым скрабом. Вросшие же волосы появляются в случае неумелого удаления волос, например, воском, из-за чего они обламываются, удаляются без фолликула, деформируя канал. Отсюда и вросшие волосы.

Миф 9. Перед процедурой надо как следует отрастить волоски

Так как волосок является проводником энергии, разрушающей фолликул, он просто должен быть в наличии, а его длина не так уж критична. Для эффекта эпиляции достаточно длины в 1-2 мм.

Миф 10. Депиляция дешевле эпиляции

Депиляция — временное удаление волосков без разрушения волосяных фолликулов в проверенной клинике или салоне красоты стоит почти столько же, сколько сеанс лазерной или ELOS-эпиляции. При этом ходить на ваксинг или шугаринг вам придется из года в год, в то время как в случае с аппаратной эпиляцией — только один раз в год для поддержания эффекта после завершения курса процедур. Экономия налицо.
Passion.ru: последние новости
«Они получают чек, худеют, а затем снова толстеют»: эксперт раскритиковал звезд, которые худеют за деньги Девушка похудела на 30 кг ради операции по уменьшению груди, отказавшись всего от одной вредной привычки Массаж лица — неоценимая польза или деньги, выброшенные на ветер?
Женский форум
Красота , passion.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как перестать есть вредную пищу
Российские звезды, невероятно похожие друг на друга15
Платья, которые притягивают мужчин2
Какая обувь вредит позвоночнику
Что мужчины ценят больше признания в любви
Новости партнеров
Видео
05:23
В семье Пугачевой готовится тайная свадьба
Звёзды
01:00
Хирург показала Пынзарь до и после подтяжки лица
Звёзды
04:47
В США спасли новорожденного размером с яблоко
Дети
00:19
Фанаты обругали модель за отсутствие целлюлита
Красота
00:59
«Люба никогда не эскортила»: Аксенову защитил муж
Звёзды
00:21
Лошадь укусила актрису за грудь
Звёзды
03:43
Кулинарные мифы, в которые до сих пор верят
Еда Дом и сад
06:18
Российские звезды, взявшие детей из детдомов
Дети Звёзды
10:03
Какие продукты покупают только богатые люди
Еда
00:16
Во время ЕГЭ за детьми следили в туалетах
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение