Темнокожая красотка произвела фурор в мире моды

Знакомьтесь, Ньяким Гатвех (Nyakim Gatwech), модель из Южного Судана, которая учит людей не бояться тьмы. Она решительно рушит стандарты традиционной красоты и мотивирует других делать то же самое.

Яркую 24-летнюю модель, которая сейчас живет в Миннеаполисе, штат Миннесота, не смущает ее невероятно темная кожа. «Моя чернота элегантна. В конце концов, я представляю нацию воинов», — так подписала девушка одно из своих многочисленных фото в Instagram, каждое из которых собирает более 10 тысяч лайков.

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Под другим снимком она подробно описала, как однажды водитель Uber предложил ей «отбелить» свою кожу, но в ответ она только рассмеялась. «Вы не поверите, какие вопросы мне задают и как на меня смотрят из-за цвета моей кожи».

Ньяким не только ярая сторонница разнообразия в индустрии моды, но и громкий голос за права афроамериканцев во всем мире. Ее даже как-то назвали «Королевой тьмы», но она с радостью приняла этот титул. «Черный — смелый, черный — красивый, черный — золотой… Не позволяйте американским стандартам уничтожить вашу африканскую душу. Любите кожу, в которой вы живете, независимо от того, какого она цвета или оттенка».

Когда-то угольно-черная кожа была причиной комплексов девушки, и она даже хотела ее отбелить. Но со временем Ньяким научилась любить себя и принимать такой, какой ее создала природа.

До того как к модели из Южного Судана пришел успех, ее уникальная красота не была столь ценима.

В 2016 году водитель Uber посоветовал девушке отбеливать кожу, имея в виду, что ее слишком черный цвет лица непривлекателен. Она просто рассмеялась в ответ, ведь со временем полюбила свою яркую внешность.

«Меня часто спрашивают, почему у меня такой странный цвет кожи. Что за бред — как я могу ответить на этот вопрос? — смеется девушка. — Природа благословила меня огромным количеством меланина, и я обожаю свою темноту».

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Сейчас Ньяким живет в Миннеаполисе, но она всегда активно выступает в поддержку темнокожих.

«Ты больше чем красива, и моя любовь к тебе безгранична, потому что ты — это я»,

— пишет девушка в своем инстаграме.

Модель стала популярной, на ее страницу в соцсетях ежедневно подписывается огромное количество людей: сейчас у нее в Instagram более 100 тысяч фолловеров.

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Ньяким по-прежнему периодически получает неприятные сообщения, но она продолжает любить себя такой, какая она есть.

Ее даже как-то назвали «Королевой тьмы», и девушка с радостью приняла этот титул.