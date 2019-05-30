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Темнокожая красотка произвела фурор в мире моды 

BigPicture.ru 5 часов назад
Фото: BigPicture.ru
Знакомьтесь, Ньяким Гатвех (Nyakim Gatwech), модель из Южного Судана, которая учит людей не бояться тьмы. Она решительно рушит стандарты традиционной красоты и мотивирует других делать то же самое.
Яркую 24-летнюю модель, которая сейчас живет в Миннеаполисе, штат Миннесота, не смущает ее невероятно темная кожа. «Моя чернота элегантна. В конце концов, я представляю нацию воинов», — так подписала девушка одно из своих многочисленных фото в Instagram, каждое из которых собирает более 10 тысяч лайков.
BigPicture.ru
Под другим снимком она подробно описала, как однажды водитель Uber предложил ей «отбелить» свою кожу, но в ответ она только рассмеялась. «Вы не поверите, какие вопросы мне задают и как на меня смотрят из-за цвета моей кожи».
Ньяким не только ярая сторонница разнообразия в индустрии моды, но и громкий голос за права афроамериканцев во всем мире. Ее даже как-то назвали «Королевой тьмы», но она с радостью приняла этот титул. «Черный — смелый, черный — красивый, черный — золотой… Не позволяйте американским стандартам уничтожить вашу африканскую душу. Любите кожу, в которой вы живете, независимо от того, какого она цвета или оттенка».
Когда-то угольно-черная кожа была причиной комплексов девушки, и она даже хотела ее отбелить. Но со временем Ньяким научилась любить себя и принимать такой, какой ее создала природа.
До того как к модели из Южного Судана пришел успех, ее уникальная красота не была столь ценима.
В 2016 году водитель Uber посоветовал девушке отбеливать кожу, имея в виду, что ее слишком черный цвет лица непривлекателен. Она просто рассмеялась в ответ, ведь со временем полюбила свою яркую внешность.
«Меня часто спрашивают, почему у меня такой странный цвет кожи. Что за бред — как я могу ответить на этот вопрос? — смеется девушка. — Природа благословила меня огромным количеством меланина, и я обожаю свою темноту».
BigPicture.ru
Сейчас Ньяким живет в Миннеаполисе, но она всегда активно выступает в поддержку темнокожих.
«Ты больше чем красива, и моя любовь к тебе безгранична, потому что ты — это я»,
— пишет девушка в своем инстаграме.
Модель стала популярной, на ее страницу в соцсетях ежедневно подписывается огромное количество людей: сейчас у нее в Instagram более 100 тысяч фолловеров.
BigPicture.ru
Ньяким по-прежнему периодически получает неприятные сообщения, но она продолжает любить себя такой, какая она есть.
Ее даже как-то назвали «Королевой тьмы», и девушка с радостью приняла этот титул.
«Моя кожа поглощает солнечные лучи, а мои волосы бросают вызов гравитации. Разве я не волшебная?»
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