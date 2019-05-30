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Девушки нашли загадочные родинки в одном и том же месте на груди 

Lenta.ru 37 минут назад
Фото: Lucas Jackson / Reuters
Девушки обнаружили, что у многих из них есть родинка на левой груди. Об этом пишет Metro, ссылаясь на признания юзеров в Twitter и данные одного из британских пластических хирургов.
Одной из первых, кто решил поднять вопрос о том, насколько часто родинка на левой груди встречается у представительниц женского пола, была пользовательница Haleigh.
Оказалось, что родинка на левой груди есть не у нее одной.
«О боже! Невероятно, я думала, я одна такая странная»,
— радовалась Ionrman.
«Мой друг сказал мне, что у всех девушек, с которыми он встречался, есть родинка слева на груди, я посмотрела у себя, а потом выяснилось, что у всей нашей группы тоже есть там родинки»,
— писала Yslmerci.
«У меня есть родимое пятно на левой груди размером с большой палец, а внутри него три родинки»,
— признавалась еще одна пользовательница.
Среди девушек нашлись и такие, у которых родинок на груди не оказалось. Журналистка Metro обратилась за консультацией к британскому пластическому хирургу Полу Банвеллу (Paul Banwell), который сказал, что у 90 процентов его пациенток есть родинка на левой груди. Однако он добавил, что у многих из них родинка есть и на правой груди.
Дерматолог Шэрон Вонг (Sharon Wong) объяснила, что родинки чаще всего появляются на участках кожи, больше всего подвергающихся воздействию ультрафиолета. По ее мнению, вырез на груди — одна из таких зон.
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