Девушки нашли загадочные родинки в одном и том же месте на груди

Девушки обнаружили, что у многих из них есть родинка на левой груди. Об этом пишет Metro, ссылаясь на признания юзеров в Twitter и данные одного из британских пластических хирургов.

Одной из первых, кто решил поднять вопрос о том, насколько часто родинка на левой груди встречается у представительниц женского пола, была пользовательница Haleigh.

Оказалось, что родинка на левой груди есть не у нее одной.

«О боже! Невероятно, я думала, я одна такая странная»,

— радовалась Ionrman.

«Мой друг сказал мне, что у всех девушек, с которыми он встречался, есть родинка слева на груди, я посмотрела у себя, а потом выяснилось, что у всей нашей группы тоже есть там родинки»,

— писала Yslmerci.

«У меня есть родимое пятно на левой груди размером с большой палец, а внутри него три родинки»,

— признавалась еще одна пользовательница.

Среди девушек нашлись и такие, у которых родинок на груди не оказалось. Журналистка Metro обратилась за консультацией к британскому пластическому хирургу Полу Банвеллу (Paul Banwell), который сказал, что у 90 процентов его пациенток есть родинка на левой груди. Однако он добавил, что у многих из них родинка есть и на правой груди.

Дерматолог Шэрон Вонг (Sharon Wong) объяснила, что родинки чаще всего появляются на участках кожи, больше всего подвергающихся воздействию ультрафиолета. По ее мнению, вырез на груди — одна из таких зон.