Главные тренды в укладке бровей

Рассказываем про самые актуальные тенденции с показов мод. Естественность — главный тренд, который распространяется не только на макияж, укладки волос, но еще и на брови. Если пару сезонов назад было модно укладывать их так, чтобы они лежали идеально волосок к волоску, а зимой все эксперты рекомендовали приобрести цветную тушь для бровей. А что нас ждет этим летом? И нужно ли возвращаться к бровям-ниточкам? Визажист ответил на все наши вопросы.

Форма

Ориентируясь на показы мод, которые диктовали тенденции весна-лето 2019, брови с четким изгибом уже не тот вариант, на который стоит ориентироваться. Большой акцент сейчас делают на groomed-брови, максимально натуральные и аккуратные. Да, они подвыщипанные, но при этом выглядят как будто бы без участия каких-либо дополнительных средств декоративной косметики. Более того, могу сказать, что, если говорить о форме, они должны быть мягкой и плавной формы, без резких переходов и немного зачесанные наверх.

Как подчеркнуть?

Если говорить о микроблейдинге, татуаже, то это уже в прошлом. На это никакой акцент делать не надо. Если в том году была модная тенденция «брови фул-хауз», то есть густые, прокрашенные, то сейчас уже нет. Максимум — можно использовать какой-нибудь легкий карандаш, который подходит по цвету именно волосу брови, даже не ориентируясь на корень волос. И фиксаторы, гели. Не обязательно делать брови очень пушистыми и сильно зачесывать их наверх, но все равно направление бровей должно стремиться вверх.

Немного металлика