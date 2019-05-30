Девушка похудела на 30 кг ради операции на груди

Австралийка Эшли Хайэм продемонстрировала удивительную трансформацию тела, уменьшив свой вес на треть ради того, чтобы исполнить мечту — сделать редукционную маммопластику, для которой она не подходила по медицинским показаниям.

23-летняя девушка, проживающая в Мельбурне, поделилась своей историей с австралийской версией онлайн-издания Daily Mail. По словам Эшли, она никогда не считала себя толстой, пока не увидела свои фотографии из поездки на родину, в Манчестер.

К тому моменту девушка перешла с активной работы на должность администратора на рецепшн, мало двигалась и не заметила, как ее вес начал неуклонно расти. Виной тому был не только сидячий образ жизни, но и питание в ресторанах быстрого питания. И без того не слишком здоровое меню дополнялось покупкой блюд на вынос, большинство из которых были приготовлены во фритюре. «Моя диета была очень плоха. Я ела в McDonald’s или KFC минимум четыре раза в неделю и проводила свои выходные вне дома, выпивая и обедая в ресторанах, — признается Эшли. — Я любила картошку фри, избегала физической активности, отказывалась есть овощи и фрукты и никогда не думала о себе как о толстой».

@ashkhfitness

Все изменилось, когда Эшли решила исполнить свою давнюю мечту — уменьшить грудь. Она пошла к пластическому хирургу, который сообщил ей, что она не может сделать операцию по медицинским показаниям: ее вес достиг 90 кг, а индекс массы тела колебался между 33 и 34, что соответствовало первой степени ожирения. Эта информация шокировала девушку и в то же время мотивировала ее на изменения. Доктор сообщил ей четкие сроки похудения и вес, которого необходимо достичь, чтобы иметь возможность сделать маммопластику.

@ashkhfitness

Первым делом девушка пересмотрела свою систему питания, отказавшись от походов в рестораны быстрого питания и любого фастфуда. Затем она начала ходить в спортзал, где сначала просто крутила педали велотренажера или ходила по беговой дорожке, затем количество тренировок и их интенсивность увеличились. В итоге, благодаря таким изменениям, она сбросила около 30 кг, ее вес достиг отметки 59 кг, и она смогла сделать операцию, уменьшив грудь с размера К до С.

Сегодня Эшли носит 42 размер одежды вместо 50-го и работает над тем, чтобы осуществить новую мечту — пробежать полумарафон. «Раньше я ела безумно много мусорной еды и избегала физических нагрузок. Я и сейчас обожаю фастфуд, но теперь еще и ценю питательные свойства, которые мне дает здоровая пища, — говорит она. — Я стала гораздо увереннее в себе и все еще в шоке от того, как изменилось мое тело и психическое состояние. Потребовалось много времени, чтобы сделать спорт и правильное питание частью моей рутины, но оно того стоило. Потому я всем советую: если хотите похудеть, начинайте с малого — добавьте 20-минутную прогулку и откажитесь от ежедневного кекса. Вначале самые маленькие изменения имеют огромное значение».