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Операции красоты, которые могут стать фатальными 

Рамблер 30 мая 2019
Фото: depositphotos.com
Повальное увлечение косметологическими процедурами и стремление к одному «стандарту красоты» толкает девушек на постоянные изменения во внешности. Увеличение груди и изменение формы носа, нитевое подтягивание кожи и удаление ребер и комков Биша — далеко не полный список процедур, к которым прибегают многие современные девушки.
Однако в погоне за идеальным лицом и телом, женщины забывают о возможных осложнениях после подобного вмешательства специалистов. Есть операции, после которых возникновение осложнений у пациенток ­­— обычное дело.
Так например, популярность набирает процедура липофилинга — пересадка собственного жира из мест его наибольшего скопления в зоны, которым не хватает объема. Жир чаще всего пересаживают в лицо или грудь.
Однако многие специалисты считают, что это одна из самых рискованных косметических операций, которая может привести к обезображиванию, слепоте и даже к летальному исходу.
Популярная также процедура — бразильская подтяжка ягодиц, когда жир, чаще всего из живота, пересаживают в ягодицы.
«Одна из трех тысяч девушек, решившихся на процедуру, может погибнуть прямо на хирургическом столе. Таким образом, бразильская подтяжка ягодиц становится самой смертельно опасной из косметических процедур», — считают британские эксперты.
Четыре года назад 48-летняя британка Джейн Кииза погибла во время операции, затем 29-летняя Леа Кембридж, скончалась после подобной операции в Турции. После таких случаев Британская ассоциация эстетических и пластических хирургов приняла решение запретить своим хирургам проводить эту операцию.
Из возможных осложнений после операции выделяют бактериальные инфекции, некроз, рубцевание, разрывы ран и абсцессы.
Однако, во всем мире подобная операция продолжает привлекать десятки девушек, подвергающих себя серьезной опасности в погоне за ягодицами в стиле семейства Кардашьян.
Женский форум
Красота
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