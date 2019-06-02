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Что делать со следами от купальника 

Рамблер 6 часов назад
Фото: depositphotos.com
Большинство девушек, отдыхающих на море, вместо того, чтобы наслаждаться солнцем, испытывают постоянное беспокойство по поводу загара — все хотят получить красивый, ровный цвет без белых следов от купальника. Как избавиться от ненавистных полосок и нужно ли это?

Топлес

Вариант для самых смелых — загорать без верхней части купальника. В этом случае не останется никаких белых следов. Но этот способ, очевидно, не для всех.

Разные купальники

Возьмите с собой несколько купальников: нарядные и сложные — для фотографий, чтобы произвести фурор в соцсетях, бандо — для загара.

Графичные полосы

Вариант для экстравагантных — оставить все как есть. Если солнышко вас любит, а загар хорошо ложится, попробуйте выбрать купальник с широкими бретелями и постарайтесь их не сдвигать, пока будете на солнце. В результате вы получите яркие, контрастные полоски, которые многим мужчинам кажется очень сексуальными.
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