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5 лайфхаков, которые помогут привести тело в тонус в рекордные сроки 

Harper’s Bazaar 3 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Шутки о похудении к лету, пожалуй, сегодня можно назвать самыми злободневными и актуальными. Здоровое чувство юмора — это классно, но не менее важно иметь и здоровое отношение к своему телу. Будем реалистами: за сутки, оставшиеся до наступления июня, идеальной формы достичь невозможно. Поэтому вместо того, чтобы объявить голодовку, сконцентрируйтесь на более действенных методах придания телу желанного тонуса.
Но главное — следите за регулярностью. Вместо того, чтобы на протяжении пары дней фанатично втирать в тело скрабы и масла, а после отложить их в дальний ящик, советуем выработать систему: лучше прибегать к процедурам 3-4 раза в неделю, но на протяжении месяца. И тогда результат не заставит себя ждать.
Итак, вам понадобятся:
1. Жесткие щетки для тела. Чтобы сделать кожу более упругой, начните использовать их трижды в неделю по одной минуте за "сеанс". На влажную кожу или с использованием масла, мелкими быстрыми движениями.
2. Кремы для тела с AHA-кислотами. Они отлично увлажняют и делают кожу очень гладкой.
3. Магний для ванны. Как мы уже писали ранее, магний крайне полезен не только для приема вовнутрь, но и для использования извне. А потому регулярный прием ванн с водой, насыщенной этим минералом, поможет процессу детоксикации организма. Также стоит обратить внимание на гималайскую соль и соль Эпсома.
4. Массаж. Превратите привычное нанесение кремов в полноценный ритуал: тщательно массируйте тело, концентрируйтесь на этом процессе. Если подойти к массажу со всей ответственностью, будет уже совсем неважно, какое средство вы при этом используете.
5. Спорт и прогулки. Говоря о возвращении тонуса телу, странно было бы не упомянуть о спорте и активном отдыхе. Сидячий образ жизни крайне вреден — и это не новость. Поэтому старайтесь как можно больше гулять, для привычной поездки на работу выбирайте не общественный транспорт, а велосипед или электрический самокат. Сидя в офисе, катайте под столом ногами маленький теннисный мяч. Переодически отлучайтесь на разминку — по очереди двигайте каждой частью тела, чтобы разогнать кровь.
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