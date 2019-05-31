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Красота не требует жертв: 25 бьюти-советов 

WomanHit.ru 4 часа назад
Фото: WomanHit.ru
Рекомендации, выведенные опытным путем.
Добавьте каплю увлажняющей сыворотки в тональный крем, чтобы сделать его текстуру более легкой — идеально для летней жары.
Следите за сроками годности и выбрасывайте испорченную косметику, не жалея о потраченных деньгах. Уходовую косметику храните в холодильнике — так она не испортится от высокой температуры в ванной комнате.
Добавьте в подсохшую тушь немного капель для глаз. Главное взять свежую упаковку или одноразовые капли, чтобы не вызвать раздражение слизистой.
Нанесите сыворотку для лица под тканевую маску — так ингредиенты маски проникнут в более глубокие слои кожи.
Наносите на лицо солнцезащитный крем круглый год — ультрафиолетовые лучи быстро состаривают кожу.
Закрепляйте карандаш гелем для бровей, чтобы волоски оставались в том же положении весь день. Если геля под рукой нет, используйте вазелин или лак для волос слабой фиксации.
Слегка погрейте тушь в руках перед нанесением — воск станет мягче, поэтому тушь ляжет на ресницы без комочков.
Наносите уход на лицо строго в соответствии с этапами: очищение-увлажнение-питание. Иначе плотные текстуры не дадут легким проникнуть к коже.
Кремовые тени наносите только подушечками пальцев. Тепло рук разогревает и растапливает воск, так что тени нанесутся тонким ровным слоем.
Текстурирующий спрей наносите на слегка влажные волосы и сжимайте волосы руками от концов к корням, чтобы придать им форму небрежных локонов.
Если ваш лак для ногтей стал гуще, добавьте к нему несколько капель жидкости для снятия лака — она растворит образовавшуюся на поверхности густую пленку.
Смывайте макияж, пока ватные диски не станут идеально чистыми, иначе рискуете обнаружить наутро несколько воспалений.
Крем для лица наносите по массажным линиям: от центра лица к вискам — так морщины образуются позже.
Припудрите ресницы, прежде чем нанести тушь — они получатся более объемными.
Смешайте немного румян или теней с прозрачным блеском для губ — получится новый необычный цвет.
Пейте воду и принимайте витамины — кожа будет более напитанной и увлажненной.
Прежде чем смыть маску с лица, массирующими движениями от центра лица к вискам старайтесь вбить остатки сыворотки в кожу — поры от тепла рук и механического воздействия откроются, так что средство проникнет глубже.
Используйте крем для рук чаще — он помогает поддерживать нейтральный pH кожи и увеличивает стойкость маникюра.
Положите влажные салфетки рядом с кроватью — так вы точно не забудете снять макияж перед сном, если нет желания идти в ванную комнату.
Отвар ромашки залейте в формочки для льда. Каждое утро умывайтесь одним кубиком, чтобы освежить кожу и поддержать ее тонус.
Если чувствуете, что лицо отекло, наложите патчи не только на подглазую область, но и на выступающую точку скул — так жидкость будет двигаться в правильном направлении и отек быстрее спадет.
После массажа сухой щеткой обязательно наносите на кожу масло или крем — они ускорят регенерацию клеток и успокоят кожу после механического воздействия.
Смотрите на состав средства, а не на цену. Главное — ингредиенты, а не рекламная кампания бренда.
Не бойтесь кислот — ими можно пользоваться даже летом, если не превышать концентрацию в 5% и наносить солнцезащитный крем.
Косметика пригождается не только для ухода — мицеллярной водой и жидкостью для снятия лака можно очистить кроссовки не хуже, чем дорогостоящими средствами.
Вы узнали что-то новое из наших советов? Делитесь своими рекомендациями в комментариях — будем рады обмену полезной информацией.
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