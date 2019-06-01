Как бороться с трещинами и сухостью пяток

Маникюр давно стал неотъемлемой частью ухода за собой, а вот с педикюром все не так однозначно. Как это ни прискорбно, многие женщины меньше внимания уделяют ногам, особенно в зимний период. А что? Их мало кто видит, носим сапоги и не переживаем. А вот к лету становится грустно при взгляде на ступни, в особенности на пятки, которые выглядят неэстетично. Пора решать проблему, и мы знаем, как это сделать.

На стопах и пятках кожа грубее, чем на остальных участках тела, что обусловлено физиологически, ведь ноги подвергаются большой нагрузке и нуждаются в лучшей защите. Но чрезмерное огрубение, шероховатость, трещины и дискомфортные ощущения — это результат отсутствия ухода за собой.

Методы устранения визуальных недостатков напрямую зависят от степени выраженности проблемы и причин плачевного состояния ног.

А они могут быть следующими:

• плохая обувь, которая сдавливает и пережимает стопу;

• лишний вес и соответственно увеличенная нагрузка на ноги;

• механические повреждения;

• неправильный уход или его отсутствие;

• гиповитаминоз;

• сбои в эндокринной системе;

• нарушения кровообращения в стопах;

• дерматологические проблемы (псориаз, экзема, микоз и т.д.).

Если изъяны пальцев, сухость стоп и трещины на них связаны с причинами медицинского характера, советуем изначально получить консультацию дерматолога, который назначит курс эффективного лечения или направит к другому врачу. А при отсутствии системных заболеваний в домашних условиях вполне можно улучшить состояние пяток.

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Для этого необходимо не забывать о несложных правилах ухода за ступнями.

Ежедневное мытье ног. Прописную истину некоторые женщины умудряются игнорировать и то ли от усталости, то ли от лени забывают о необходимости регулярного очищения тела. После рабочего дня, посиделок в гостях или прополки грядок на огороде, вечером обязательно следует мыть ноги, желательно даже устраивать им контрастный душ — сразу почувствуете прилив бодрости и энергии.

Содовые/травяные ванночки. В 3 литрах горячей воды растворяем стакан пищевой соды и помещаем туда наши ножки на 15-20 минут. После процедуры кожа смягчится и ее легко можно будет очистить от ороговевших частиц. С воспалениями и небольшими повреждениями помогут справиться отвары трав, особенно выраженными свойствами обладают ромашка, календула, зверобой, чистотел, череда и мать-и-мачеха. Запариваем несколько столовых ложек сушеных цветков, ставим на огонь и томим около 10 минут. Потом вливаем в тазик с водой и наслаждаемся расслабляющим эффектом.

Регулярный пилинг. Усердствовать и ежедневно наносить скрабы и шлифовать ноги чуть ли не до кости не стоит. Но несколько раз в неделю после душа или ванны используем специальные средства. Ну, или хотя бы подручные — мелкую морскую соль, кофейную гущу, пемзу и пилочку для ступней.

Систематическое увлажнение и питание. Хорошо, если в привычку войдет перед сном наносить на ноги косметическое молочко, лосьон, масло с витаминами, мазь с противовоспалительным действием или обычный вазелин.

Массаж. Регулярный массаж ступней будет способствовать улучшению кровообращения и уменьшению отеков — сплошная польза, да и 5-10 минут в день точно найдутся даже у самой занятой дамы.

Маски. В них нуждаются не только лицо, волосы и руки. Несколько раз в месяц неплохо бы организовать ступням «интенсивную терапию» — смазать их жирным кремом, надеть полиэтиленовые пакетики либо обернуть пищевой пленкой, а сверху — теплые носки. Утром удивитесь, насколько нежной и гладкой может быть кожа ног. Одна из самых популярных и эффективных масок — с желтком, медом, лимоном и маслами (оливковым, кокосовым, миндальным или другим натуральным). Наносим на час, после чего смываем и радуемся.

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В зависимости от тяжести ситуации с пятками, восстановительным процедурам нужно уделять время ежедневно, через день или раз в неделю. Конечно, в салоне — оптимальные условия для профессионального ухода за кожей ног, но и цены соответствующие.

А вот чего точно не стоит делать, так это сбривать мозоли и натоптыши, так как срезанный слой кожи будет быстро регенерироваться и проблема только усугубится. Без наличия определенных знаний не советуем прибегать и к химическим пилингам, использовать кислоты и аптечные препараты, чтобы не травмировать кожу и избежать инфицирования.

Системный подход и упорство — вот средства, которые приблизят ваши пятки к «младенческим», но если вы годами не уделяли внимания ногам, на мгновенный результат рассчитывать не стоит — запасайтесь терпением и делайте шаги навстречу красоте.