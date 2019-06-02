5 непростительных ошибок, которые вы совершаете в летнем уходе за лицом

В вопросах бьюти-ухода теплое время года не менее капризно, чем зима.

А как иначе, ведь солнце, пыль, ветер испытывают нашу кожу на прочность не менее изощренно, чем мороз и сухой из-за центрального отопления воздух.

Александра Брендле, врач-косметолог, дерматовенеролог Клиники Немецких Медицинских Технологий GMTClinic, рассказала читателям «Летидора» об ошибках, которые чаще всего допускаются при летнем уходе за кожей. Читайте и больше так не делайте!

Вы пренебрегаете средствами с SPF-защитой

Пометка «SPF» на упаковке солнцезащитного средства показывает, какой уровень защиты от УФ-лучей типа В (UVB) оно обеспечит. И хотя UVB-изучение составляет всего 10% от всего ультрафиолетового излучения, достигающего нашей планеты, именно оно виновато в появлении солнечных ожогов, старении кожи, повреждении ДНК.

UVB-лучи могут также спровоцировать развитие рака.

Чтобы не довести до беды, в городе используйте средства со степенью защиты 30, а еще лучше 50+. Цифровой коэффициент показывает, какой процент солнечных лучей нейтрализует данное средство (например, уровень защиты 50+ спасет вас от 98% UVB-излучения).

На некоторых средствах бывает обозначение UVA, что означает защиту от ультрафиолета типа А, 90% лучей которого достигает Земли (помимо ожогов, этот тип ультрафиолета подавляет действие нашего иммунитета).

Использование солнцезащитного средства обязательно в солнечное время года!

Наносить его надо через 15 минут после использования вашего обычного крема и только потом, когда он полностью впитается, переходить к тональному средству или пудре.

Вы используете плотные тональные средства

Современные тональные средства не только выравнивают тон кожи, придают ей красивый здоровый оттенок, но еще и ухаживают за ней, увлажняют и защищают от ультрафиолета. ВВ-, СС-, DD-кремы — каких только продуктов нет на полках! Некоторые даже обладают лечебным эффектом и пойдут, безусловно, на пользу коже, но только в том случае, если они правильно подобраны.

В жаркую летнюю пору некоторые девушки отказываются от тональных средств, ошибочно полагая, что они забивают поры и дополнительно нагружают кожу, измученную сухим и жарким воздухом. Зря!

Тональный крем — дополнительное средство защиты, главное — выбрать правильную консистенцию.

Для лета идеально подходят тональные продукты легкой консистенции — не плотные и жирные «зимние» тональники, а флюиды, муссы, суфле, продукты на водной основе.

Имейте ввиду: плотность крема не связана напрямую с его кроющими способностями.

Все дело в пигменте и светоотражении. То есть даже легкий тональник легко придаст лицу красивой оттенок и здоровое сияние без утяжеления и продержится на лице целый день даже в жару!

Вы чрезмерно очищаете кожу

Весной и летом сальные и потовые железы наиболее активны, поэтому и неудивительно, если вам кажется, что ежедневного двухразового очищения кожи лица недостаточно. Это иллюзия! Очищая кожу чаще, вы удалите гидролипидный слой, а вместе с тем и естественную защиту. В итоге она будет сохнуть, плюс сальные железы усилят свою работу.

Ситуация усугубится, если вы будете отдавать предпочтение спиртосодержащим тоникам.

Забудьте про жесткие скрабы и щеточки для лица. Используйте мягкие гоммажи, средства с энзимами не чаще 1 раза в неделю.

Очищайте кожу максимально бережно в несколько этапов: гидрофильное масло, потом гель или молочко, косметическое мыло с дружественным коже показателем pH, тоник, лосьон, крем по типу кожу (летом — максимально увлажняющий), средство с SPF.

Некоторые девушки, не использующие декоративную косметику, в течение дня очищают лицо мицеллярной водой. В принципе в этом нет необходимости, но если вы так поступаете, обязательно смывайте мицеллярку, ведь ПАВы, которые в ней содержатся, могут раздражать кожу, и без того измученную жарой и сухим воздухом.

Круглый год вы используете одни и те же средства домашнего ухода

Потребности нашей кожи меняются в зависимости от сезона, поэтому использовать летом, например, зимние средства не просто бесполезно, но и вредно для кожи.

Если зимой главная задача крема — питать и защищать от холода (для этого, кстати, есть специальные средства), то летом кожа нуждается преимущественно в увлажнении, в меньшей степени в питании и очень сильно в серьезной защите от солнца.

В жаркое время года помимо деликатного и очень тщательного очищения важно тонизировать кожу, но не кубиками льда, а специальными средствами.

Если у вас купероз, хрупкие сосуды, то шоковые перепады «жар-холод» только спровоцируют развитие сосудистой сеточки. Подпитать и освежить кожу можно как во время ежедневных процедур ухода, так и в течение дня. Для этого подойдет термальная вода в спрее. Некоторые девушки заливают в пульверизатор обычную минералку и орошают ею лицо, но зачем, ведь эксперты-дерматологи уже создали идеальные средства в спреях, предназначенные для спасения кожи в жару. Пользуйтесь на здоровье!

Ухаживая за лицом, вы забываете про шею и декольте

Увы, тщательно заботясь о лице, мы вспоминаем об уходе за шеей и декольте лишь тогда, когда они начинают предательски выдавать наш возраст. Не забывайте ухаживать за этими деликатными зонами дважды в день с использованием специальных средств.

Надпись на креме «для зоны декольте» — не просто маркетинговый ход.

Кожа на нашем теле имеет разную толщину, особенности строения и потребности, поэтому и ухаживать за ней надо по-своему. Вы же пользуетесь кремом для области глаз, так почему бы не приобрести крем для зоны декольте. В весенне-летнее время не забывайте наносить солнцезащитное средство на шею и зону декольте, открытые агрессивным солнечным лучам. Эти области не меньше, чем лицо, подвергаются угрозам старения, пигментации и сухости.