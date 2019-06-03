Женщина выглядит сногсшибательно в 51 год и влюбляет в себя парней

У женщин не принято спрашивать о возрасте, но Лаура Хейккила (Laura Heikkila) не стесняется называть реальные цифры, ведь в 51 год она выглядит лучше, чем многие 25-летние девушки. Стройная красотка говорит, что постоянно получает приглашения на свидания от мужчин, которые значительно моложе нее. Поддерживать себя в идеальной форме женщине помогает фитнес.

Только посмотрите, как отлично выглядит Лаура! Узнайте, как ей это удается, из нашего материала. Зрелая красотка не стесняется того, что разменяла полтинник, ведь она выглядит лучше многих 25-летних девушек. Женщина рассказывает, что регулярно получает приглашения на свидания от молодых мужчин.

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Лаура Хейккила из Калифорнии, США, — личный тренер, которая практикует холистическую медицину. Женщина говорит, что страдала от неуверенности и дискомфорта до того, как открыла для себя фитнес.

Она всегда была стройной и весила около 48 кг, при этом любила объедаться нездоровой пищей. Серьезно относиться к своему здоровью женщина начала, когда забеременела дочкой Джейден в 2002 году.

Лаура сконцентрировалась на здоровом питании и открыла в себе страсть к тяжелой атлетике. В 30 лет она достигла идеальной фигуры и набрала 3 кг мышечной массы в течение последующих 15-ти лет.

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Сейчас Хейккила входит в фитнес-группу в Инстаграме «Ageless Women» («Женщины без возраста»), у которой на данный момент 26 000 подписчиков. В соцсети она часто получает сообщения от мужчин, которые горят вожделением, увидев ее фигуру «двадцатилетней девушки».

Но многочисленные предложения встретиться и признания в любви не интересуют красотку. Лаура живет в счастливом браке со своим супругом, 49-летним Джеем, уже 20 лет.

Она говорит, что физическое развитие тела позволяет ей жить активной жизнью, много путешествовать и помогать другим женщинам обрести самоуверенность.

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Женщина не обращает внимания на поклонников-мужчин, а больше фокусируется на подписчицах, которых может вдохновить. Она хочет, чтобы дамы не переставали заниматься совершенствованием тела, независимо от их возраста.

Многие пользователи Инстаграма удивляются и переспрашивают, действительно ли Лауре исполнился 51 год, и оставляют восхищенные комментарии.

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Красотка полна уверенности и гордится своим возрастом. Она честно говорит, что перешагнула полувековой рубеж, вдохновляя других женщин на позитивные перемены в жизни. Каждый может преобразить свое тело, привив здоровые привычки: есть натуральную пищу, не истощать себя и концентрироваться на силовых тренировках, а не на интенсивном кардио.