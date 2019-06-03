Художник устроил акцию с десятками голых женщин в Нью-Йорке за свободу сосков

Американский фотограф-акционист Спенсер Туник устроил акцию в центре Нью-Йорка с участием нескольких десятков обнаженных моделей. Об этом сообщает Daily Mail.

Голые мужчины и женщины легли на площади возле станции метро Астор-Плейс на Манхэттене, держа в руках картинки с сосками. Модели-женщины при этом закрывали собственные соски фотографиями мужских сосков.

Отмечается, что художественная акция посвящена запрету Facebook и Instagram на демонстрацию женских сосков. Мероприятие, организованное Туником совместно с американской Национальной коалицией против цензуры в рамках кампании #WeTheNipple («Мы, соски»), призвано привлечь внимание к проблеме художников и фотографов, которые не могут публиковать свои работы в соцсетях, если на них присутствует обнаженное тело.

«Соцсети облегчили художникам доступ к аудитории, но только если это не связано с фотографиями тел», — отмечают представители движения.