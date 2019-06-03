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Звёздные красавцы, растерявшие привлекательность 

Рамблер 1 час назад
Эротическая мелодрама «9 1/2 недель» вышла в 1986 году. Главную мужскую роль в ней сыграл Микки Рурк, актёр и спортсмен. После премьеры Микки моментально стал секс-символом и объектов восхищения женщин во всём мире. Но чуть позже Рурк вернулся на боксёрский ринг, а затем увлёкся пластическими операциями. Сегодня в нём сложно узнать красавцы, сводившего женщин с ума. Увы, подобная участь не миновала и других знаменитых мужчин.
Брендан Фрейзер, Мэттью Перри, Алек Болдуин, Стивен Сигал, Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне, Чак Норрис — эти звёзды сейчас подрастеряли красоту.
Красота , Видео , Звёзды , Арнольд Шварценеггер , Брендан Фрейзер , Стивен Сигал , Алек Болдуин , Сильвестр Сталлоне , Чак Норрис , Мэттью Перри , Микки Рурк
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