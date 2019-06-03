Через тернии к звездам: на что идут девушки ради победы в конкурсе красоты

Женщины всего мира, наблюдая с экранов телевизоров за стройными красотками в бикини, поневоле начинают завидовать, ведь их жизнь кажется им такой безоблачной и счастливой. Однако никто не знает, что на самом деле стоит за подтянутым телом, фотосессиями для глянцев, контрактами с модными брендами и многотысячными гонорарами.

Всю правду об изнанке конкурсов красоты рассказала Екатерина Асташенкова — Miss Top-model of The World 2018 и Miss Globe 2018.

Жесткая конкуренция

Любая девушка (без исключения) хотела бы примерить заветную корону и получить титул «самой красивой в мире». И когда она оказывается буквально в нескольких шагах от своей цели, все понятия о дружбе, взаимоуважении, вежливости, доброте и прочих благодетелях «стираются» у нее из головы. Теперь есть только она и корона, а еще конкурентки, от которых нужно избавиться.

Многие участницы конкурсов красоты специально узнают слабые стороны соперниц и используют их в своих интересах. Бывали случаи, когда у девушек воровали ленты с названием страны, а без них на сцену выходить запрещено. Поэтому, практически как и в любом женском коллективе, здесь царят довольно напряженная атмосфера и жесткая конкуренция. Дамы, которые намерены испытать свои силы в подобных конкурсах, должны быть к этому готовы.

Отсутствие отдыха и стресс

Жизнь модели — это непрерывные съемки. И они не прекращаются даже на момент проведения конкурса красоты. Наоборот, организаторы и спонсоры, пользуясь случаем, просят девушек поучаствовать в рекламных съемках, как правило, на бесплатной основе. И отказываться от подобных проектов модели не могут, ведь это практически является обязательным условием для участия в конкурсе.

Сюда же стоит добавить постоянный недосып, ведь зачастую красоткам приходится тратить весь день на фотосессии, а с утра пораньше — отправляться на новые проекты. И при этом, конечно же, они должны не забывать следить за собой — модель с мешками под глазами и уставшим видом никому не нужна.

Красота любой ценой

Как мы уже написали выше, девушки, работающие в модельном бизнесе, просто обязаны следить за своей внешностью. В первую очередь это касается их фигуры. Красотки ограничивают себя буквально во всем, иногда сидят на жестких диетах, чтобы избавиться от лишнего килограмма, а временами — вообще пьют одну воду.

Но на конкурсах красоты и прочих мероприятиях им часто приходится посещать званные вечера, где присутствует огромное количество вкусных блюд и напитков, а единственное, что можно им — это, опять же вода. В таких случаях некоторые девушки позволяют себе насладиться желанными блюдами, но уже спустя 10 минут избавляются от них в уборной. Не удивительно, что многие модели страдают от булимии и анорексии.

Прибыльный бизнес

Оказывается, заветную корону можно приобрести за деньги! Зачем мучиться, изнурять себя диетами, не спать ночами и заниматься в спортзале? Всего каких-то 30 000 евро и победа ваша! Именно в этом уверяют наивных и жаждущих славы красавиц недобросовестные сотрудники. Как правило, они не никак не могут повлиять на решение жюри и играют лишь косвенную роль в съемках или проведении мероприятия.

Но девушки верят. Верят и платят. Организация получает деньги, а девушка остается ни с чем. Как отмечает Екатерина Асташенкова, это — довольно популярный вид бизнеса, когда мошенники продают призовые места в конкурсах красоты, участие в ТВ-шоу и так далее.

На сцену через постель

Иногда участницы конкурсов красоты знакомятся с членами жюри «поближе», чтобы заранее завоевать их расположение. Если девушка, которая до этого даже не была в числе фавориток, внезапно получает корону, становится ясно — без помощника здесь не обошлось.

Бывали случаи, когда из-за такой «близости» судьи отбирали в конкурс больше участниц, чем это заявлено в регламенте, объясняя это «исключением из правил». Кстати, по словам модели, чаще всего инициатива установить тесный контакт с девушкой исходит именно от члена жюри. Ну а красотка, в надежде, что это приблизит ее к заветной короне, просто не может отказать.

Но, как и в случае с деньгами, интрижка с членом жюри не гарантирует 100-процентную победу в конкурсе. Поэтому девушки, можно сказать, «продают» свою красоту зря и потом об этом сильно жалеют.

Это лишь те «подводные камни», о которых решилась рассказать модель и победительница конкурсов красоты Miss Top-model of The World 2018 и Miss Globe 2018 Екатерина Асташенкова. Не исключено, что в действительно девушкам приходится еще сложнее. Поэтому прежде чем отправляться демонстрировать свои внешние данные на подобное мероприятия, трижды задумайтесь: а вы готовы пройти через тернии к звездам?