На пути к идеалу: как убрать следы от акне

WomanHit.ru подскажет, как справиться с неприятной проблемой

Мало кого природа наградила идеальной кожей, большинство женщин периодически борется с различными несовершенствами. Одна из самых популярных проблем современной девушки — акне. В подростковом возрасте косметолог может даже не взяться за вашу проблему, объяснив тем, что «через несколько лет пройдет само». В этом случае, вам стоит сменить косметолога, так как запущенная форма акне может привести к необратимым последствиям в виде шрамов, которые хоть и возможно убрать, но стоить это будет невероятно дорого.

Сегодня мы поговорим об одном из последствий запущенности болезни — постакне, и как с ним бороться.

Небольшие красные пятна на коже

На этом этапе любая косметологическая клиника предложит вам ряд процедур, например, мезотерапия и пилинг. Если покраснения никак не влияют на рельеф, с ними довольно просто справиться за несколько сеансов. Кроме того, косметолог предложит поддерживающую терапию и регулярные чистки.

Рубцы

С этой проблемой бороться гораздо сложнее, так как измененный рельеф кожи можно исправить целым комплексом процедур, основной станет лазерная терапия у косметолога. К сожалению, самостоятельно бороться с глубокими рубцами в домашних условиях не получится. Дерматолог оценит степень тяжести поражения и уже после этого начнет составлять план лечения.

При наличии всего нескольких рубцов вы можете вполне обойтись кислотным пилингом в небольшой концентрации, который должен проводит грамотный дерматолог-косметолог.

Аптечные средства

Этот способ работает только при наличии легкой степени акне или в случае, когда поражение кожи затрагивает не слишком глубокие слои. Скорее всего, вам предложат препараты на основе кислот и ретиноидов, но, опять же — самое главное, найти «своего» специалиста, который назначит лечение: приобретение кремов и других препаратов от акне самостоятельно может здорово навредить и ухудшить ситуацию.

Домашние средства

Одним из самых безопасных способов устранения постакне — маски на основе глины с добавлением масла чайного дерева или бадяги, которая способствует обновлению кожи. Однако помните, что при использовании бадяги нельзя появляться под прямыми лучами солнца без защиты SPF 50.

Маска из зеленой или голубой глины с маслом чайного дерева

Купите в аптеке глину в порошке, так как готовые составы могут сильно сжечь кожу, растворите небольшое количество глины в воде до образования сметанообразной гущи, затем добавьте пару капель масла, не больше: концентрация масла чайного дерева очень высокая, так что риск получить ожог все же есть. Нанесите состав на кожу и подождите десять минут. Только не давайте глине высохнуть: постоянно поддерживайте маску во влажном состоянии, так как сухая корка глины на коже вытянет из нее всю влагу.

Маска из голубой глины с бадягой

Точно также разведите глину с водой в стеклянной посуде, добавьте половину пакетика сухой бадяги, размешайте с глиной и нанесите на лицо, оставив на пять минут — бадяга может вызвать аллергическую реакцию, поэтому перед нанесением на лицо протестируйте ее на небольшом участке кожи на руке.