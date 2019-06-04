3 совета, как нужно краситься летом

Женщины всегда хотят выглядеть красиво и безупречно. Косметические средства помогают им скрывать некоторые недостатки на лице и подчеркивать достоинства. Летний макияж имеет свои особенности, которые следует учитывать при выборе косметики.

В жару кожа начинает сильно потеть, что приводит к подтекам макияжа и разводам. Может появиться раздражение, шелушение, черные точки и другие проблемы. Чтобы этого избежать, воспользуетесь основными советами по подбору косметики в летний период.

Уход за лицом

Летом стоит использовать минимум косметики. Все средства должны защищать от ультрафиолета и иметь увлажняющий эффект. От тонального крема на этот период лучше отказаться. В крайнем случае можно воспользоваться кремом с легкой текстурой. Его тон должен быть светлее, чем кожа лица. Закрепить макияж можно с помощью пудры.

Чтобы избавиться от сухости кожи, пользуйтесь очищающими масками. Несколько раз в неделю используйте скраб. Устранить жирный блеск помогут специальные салфетки, которые следует всегда иметь при себе.

Макияж глаз

Для создания красивого летнего образа используйте матовые тени светлых оттенков. Они являются наиболее стойкими. Обратите внимание на тени на водной основе. Они позволят макияжу продержаться в течение нескольких часов.

От жидкой подводки для глаз летом лучше отказаться. Воспользуйтесь карандашом, в составе которого есть нейлон. Нанесите его на верхнее веко и немного растушуйте. Тогда на протяжении 8 часов о стойкости макияжа можете не беспокоиться.

Тушь подбирайте только водостойкую. Она не будет осыпаться. Вместо черной туши летом используйте коричневую или синюю.

Макияж губ

В летний период губы также могут пересушиваться. Чтобы этого избежать, регулярно наносите на них специальные маски с питательными веществами.

Помаду летом лучше не используйте. Отдавайте предпочтение блескам для губ, которые следует наносить ближе к вечеру. В течение дня используйте средства, содержащие воск.

Если от помады отказаться вы не можете, тогда обратите внимание на ее цвет и текстуру. Наиболее стойкими считаются помады натуральных цветов, имеющие атласное покрытие.

Завершить макияж можно с помощью нанесения розовых румян.