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Женщина изменила внешность ради славы на тв 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: @emiweexo
Британка Эмили Доррелл (Emily Dorrell) потратила 15 тысяч фунтов стерлингов (более 1,2 миллиона рублей) на пластические вмешательства, чтобы стать участницей реалити-шоу «Остров любви» (Love Island). Однако на кастинг ее не позвали, сообщает LADBible.
Женщина обратилась к сотрудникам передачи с просьбой о приглашении на кастинг. Через некоторое время она получила ответ от продюсера о том, что заявку рассмотрят. Дружелюбный тон послания убедил Доррелл в том, что участие в шоу ей обеспечено.
27-летняя мать-одиночка мечтала построить карьеру на телевидении, однако сочла свою внешность недостаточно подходящей. Она вложила все накопления в операции: уменьшила грудь и увеличила ягодицы. Ей казалось, что она обязательно примет участие, если будет похожа на героинь программы, однако дальнейших предложений о сотрудничестве в прибыльном для участников шоу не получила.
По признанию Доррелл, она вдохновлялась моделями, которые зарабатывают на жизнь собственной внешностью. Также она знала, что многие участники «Острова любви» перенесли подобные операции.
Семья Доррелл отвернулась от нее, а родственники обвинили в эгоизме. Однако женщина уверена, что сделала важную инвестицию в свое будущее.
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