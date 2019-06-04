10 способов остаться чистым, когда отключили горячую воду

Самый простой и очевидный способ — это установить прибор для нагревания воды и наслаждаться жизнью. Но для тех, кто не ищет легких путей, мы нашли другие 10 способов оставаться чистыми и свежими.

1. Отпуск или командировка

Да, командировка или отпуск, совпадающие с датой отключения горячей воды, — это идеальный вариант. Так как расписание отключения горячей воды можно узнать заранее на сайте госуслуг, то при желании отпуск можно организовать себе как раз на это время и не ждать случайных совпадений. Командировка — менее предсказуемый сюжет нашей жизни. Поэтому организовать ее на те самые даты можно только, если вы сам себе руководитель или если у вас есть возможность обсуждать даты с теми, кто занимается отправлением сотрудников в командировки.

2. Баня

Баня будет полезна для очищения не только тела, но и души. Японцы и скандинавы, например, ходят в баню каждые 10 дней для обретения душевного равновесия. У нас баня ассоциируется чаще всего с дачей, пивом или прыжками в сугробы. Хотя если рассматривать баню не как увеселительное, а как очистительное и оздоровительное мероприятие, то она хороша будет и в летний сезон. Помимо ощущения чистоты можно избавиться от накопленных токсинов, улучшить состояние кожи и волос, укрепить сосуды.

3. Фитнес-центр

Если вы привыкли ходить на спорт 1−2 раза в неделю, отсутствие горячей воды может стать хорошей мотивацией увеличить спортивные рекорды и освоить новые виды йоги, танцев и пилатеса. По факту вы получите не только чисто вымытое тело, но и подтянутое. Главное — не выйти из графика после включения горячей воды.

4. Аквапарк

Чтобы попасть на территорию водных развлечений, вы просто обязаны быть чистыми. Поэтому вымыться придется и до, и после. Уровень адреналина в крови и настроение существенно повысятся, а кожа и волосы будут скрипеть от чистоты.

5. Друзья и родственники

Фраза «Можно я приду к тебе помыться?» в наши дни звучит немного странно. Да и большинство летних встреч происходит в городских парках и кафе. Тем не менее этот старый советский вариант имеет право на существование. И если это действительно близкие друзья и родственники, то их не удивит ваша просьба. Возможно, им потом тоже понадобится такая услуга. Так что, напрашиваясь в гости, будьте готовы оказать взаимную любезность.

6. Салоны массажа и спа

Если вас активно натирают маслами и проделывают с вами всевозможные процедуры, значит, это подразумевает, что вам потом захочется все это смыть со своего тела. Параллельно можно вымыть голову и стать чистым с головы до ног. Расслабление и чистота — что может быть лучше?

7. Салоны красоты и парикмахерские

Услуга «мытье головы» идет не только как приложение к стрижке, но и как самостоятельный пункт. Как правило, это стоит от 300 до 700 рублей в зависимости от уровня салона и от используемых уходовых средств. Часто в салонах красоты бонусом идет легкая укладка. Поэтому в придачу к чистой голове вас ожидают новые способы быстрых преображений. И возможно, открытие новых салонов красоты в своем районе.

8. Холодные обливания

Ничто так прекрасно не пробуждает по утрам, как ледяной душ, а лучше — обливания. Просыпается не только тело, но и мозг. Вспомните Порфирия Иванова, который круглогодично ходил в трусах, не носил обувь и практиковал холодный душ на морозе. Благодаря такому образу жизни он дожил до 85 лет. Закаливание — это стресс для организма. Поэтому реакцией на ледяной душ становится усиленная выработка лимфоцитов и моноцитов, препятствующих проникновению инфекции. А также укрепление сосудистой ткани и повышение общей работоспособности и улучшение настроения. Это связано со стимуляцией участков головного мозга, отвечающих за выработку норадреналина.

9. Изменение рациона питания

Конечно, смена рациона не заменит поход в душ, но можно сократить потоотделение, снизив потребление отдельных продуктов. Это прежде всего специи, особенно кориандр, имбирь, соль, перец, а также чай, кофе, энергетики, шоколад, кока-кола, алкоголь, жирное мясо, чеснок, сладкие газированные напитки. В свою очередь в рацион стоит ввести продукты, уменьшающие выработку пота: морковь, гречка, инжир, дрожжи, петрушка, зелень, салатные листья, капуста кольраби.

10. Сокращение количества уходовых и укладочных средств

Средства для волос, направленные на питание и восстановление, утяжеляют волосы, и из-за этого голову приходится мыть через день. Если заменить питательные масла на легкие увлажняющие флюиды и сократить использование укладочных средств, то эффект «чистых волос» можно продлить на несколько дней. А в экстренных случаях мытье головы можно заменить на сухой шампунь. К сожалению, все 10, а то и больше, дней на сухом шампуне продержаться не удастся. Поэтому придется опробовать что-то из предыдущих 9 пунктов.

А еще…

Несколько трэшовых, но все же эффективных способов освежиться, если предыдущие 10 вам не нравятся:

— набирать воду с вечера. Если налить в тазик или ведро холодной воды, за ночь она нагреется до комнатной температуры. Не горячий душ, конечно, но уже и не ледяной. Утром процедуру с набиранием воды повторить, чтобы сделать запас на вечер.

— купить кипятильник. Раньше этот прибор был в каждом доме. А сейчас любая добропорядочная хозяйка и мама упадет в обморок: как так, это же небезопасно! Вдруг в ведро влезет ребенок или домашний питомец? Даже если влезет — ничего страшного не случится, если не трогать сам нагревательный элемент. Но все же лучше ставить воду греться подальше от любопытных ручонок и лапок.

— запастись влажными салфетками. Наши родители, которые иногда подолгу путешествовали по железной дороге, многое бы отдали за такое счастье. В поезде душ не примешь, сами знаете. А одна большая пачка детских салфеток — это, как минимум, день если не абсолютной чистоты, так относительной свежести. И пахнет неплохо.