Женщина продала старые грудные импланты ради новых

Пока одни избавляются от ненужной одежды и старой мебели, другие торгуют «старой грудью». Американка продала использованные импланты, чтобы вставить новые. И это вовсе не шутка. Подробности — в новом материале WMJ.ru!

Как бы странно это не звучало, но Тэмми Хафф из Сан-Антонио, действительно, выставила на продажу старые грудные импланты в Facebook и не прогадала: товар тут же нашел своего покупателя. Американка просила 200$ за оба импланта, и 100$ — за один из них. «Low-miles» («небольшой пробег»), «slightly used» («слегка использованные»), «from smoke-free, clean house» («от некурящей и аккуратной владелицы») — такими лестными характеристиками она наделила свой товар. Дело в том, что американка нашла своим прежним имплантам лучшую замену, но не захотела так просто избавиться от «старой груди». В самом деле, не пропадать же добру!

Многие пользователи социальной сети высказали свое недоумение насчет торговли использованными имплантами, а один мужчина не сдержался и оставил следующий комментарий: «Теперь я видел все!».

Платформа Marketplace, которая позволяет пользователям Facebook продавать и приобретать различные товары, на некоторое время ограничила возможность продажи каких-либо вещей для Тэмми Хафф, обосновав это тем, что девушка нарушила «стандарты общества».