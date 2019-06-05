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Женщина ляжет под нож хирурга ради третьей груди 

Lenta.ru 7 часов назад
Фото: Jasmine TriDevil в Facebook
Американка, много лет проходившая с муляжом третьей груди, решилась на операцию по установлению постоянного импланта. Об этом сообщает британское издание Daily Star.
25-летняя Жасмин Тридевил (Jasmine TriDevil), чье настоящее имя — Алиша Эсслер (Alisha Hessler), привлекла внимание общественности еще в 2014 году, когда заявила, что сделала пластическую операцию и теперь у нее три груди. Многие пластические хирурги сошлись во мнении, что это невозможно. Тогда немецкий журналист решил проверить это — он использовал тепловизор, который показал отсутствие каких-либо тепловых тканей — и уличил ее в ношении специального муляжа.
Тридевил приобрела популярность из-за нестандартной внешности. Она рассказала, что никогда не воспринимала свою ненастоящую третью грудь всерьез, но ей нравится, что это привлекает внимание мужчин. Американка планирует сделать операцию и уже нашла хирурга во Флориде. Процедура обойдется ей в 50 тысяч долларов (3,2 миллиона рублей) при условии, что Жасмин предоставит справку о своем психическом здоровье.
Сейчас она просит своих фанатов поддержать ее, чтобы собрать необходимые средства на пластику. Тридевил пояснила, что врач постепенно будет расширять костную ткань ее грудной клетки, чтобы вставить имплант.
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