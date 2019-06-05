«Мне вслед оборачиваются даже молодые»

67-летняя Сьюзи Монти из графства Корнуолл, регулярно позирующая для фотосессий в откровенном бикини, называет себя «старейшей в Великобритании гламурной моделью». Часто появляясь в публикациях о нудистах, Сьюзи отмечает, что благодаря своей потрясающей форме она привлекает даже мужчин, которым идет всего третий десяток. «Моим юным поклонникам нравится, что я женщина в возрасте с молодым телом», — рассказала пенсионерка ростом 170 сантиметров, носящая одежду 38-го размера.

Старейшая гламурная модель Великобритании отмечает, что ей вслед оборачиваются даже 20-летние мужчины.

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Сьюзи удалось найти для себя необычную нишу: она совмещает гламурные фотосессии с регулярными съемками для нудистских журналов. Своей вдохновительницей она называет Хелен Миррен

Сьюзи была моделью на протяжении третьего и четвертого десятка лет жизни, но в 40 с лишним лет она заболела мононуклеозом, и ей пришлось прервать карьеру, восстановив ее 20 лет спустя.

Чтобы так хорошо выглядеть, Сьюзи употребляет только здоровую пищу и регулярно использует увлажняющий крем для лица и тела.

«Возраст — у вас в голове. Вы настолько молоды, насколько себя чувствуете. Никогда не нужно думать, что, если вам уже прилично лет, вашим мечтам не суждено сбыться»,

— рассказала Сьюзи.

Также женщина избегает солнечных ванн, регулярно ухаживает за лицом и поддерживает форму, часто гуляя с собакой.

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Но самый важный из всех ее антивозрастных трюков — чаще улыбаться.

У Сьюзи уже более 1000 снимков, в том числе в стиле… фэнтези, на которых она одета словно воин.

«Модельный бизнес — моя страсть. Это все только выглядит так легко и беззаботно, но, если вы хотите достигнуть каких-либо успехов в этом деле, вам придется серьезно потрудиться»,

— говорит Сьюзи.

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Сьюзи также рассказывает, что сейчас занята сильнее, чем до выхода на пенсию, и ей эта занятость нравится.