Зачем наши мамы носили в волосах консервные банки

О том что красота требует жертв, нам всем твердят с раннего детства. Но что конкретно прячется за этим довольно обыденным утверждением мам и бабушек, многим современных девушкам попросту невдомек. А между прочим, фраза эта имеет все основания считаться буквальной, ведь бьюти-секреты советских модниц иначе, чем изощренными способами пыток, и не назовешь.

Чем должна руководствоваться современная женщина, которая решит подержать голову над горящей газовой плитой? Или та, что станет усердно тереть ножом елочную игрушку, чтобы потом накрасить осыпавшимися блестками веки? Иначе чем чудачками их сегодня не назовут. А вот во времена СССР это была самая обыкновенная практика, одни из многих способов, которыми пользовались женщины, для того чтобы выглядеть модными и красивыми.

Железные бигуди

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Железные трубочки со множеством дырочек, которые было принято кидать в кипящую воду для нагрева — это бигуди. После дамы каким-то чудом умудрялись накрутить на горячий металл пряди волос и закрепить их непрезентабельного вида резинкой. Чтобы от резинок не оставался некрасивый след на верхних локонах, между ними вставляли толстую вязальную спицу или же карандаш. Зрелище не для слабонервных. Можете себе представить, сколько весила голова такой красотки, усыпанная бигуди? Пушечное ядро — не меньше! А особо стойкие дамы умудрялись крутить локоны с вечера и всю ночь спать на железках, ради того чтобы утром отправиться на работу с кокетливыми кудряшками.

Сладкая укладка

Едва ли полвека назад женщины смогли бы представить себе усыпанные средствами для укладки прилавки бьюти-магазинов, ведь их главным помощником в борьбе за сохранение добытых в муках кудряшек была вода с сахаром или пиво. Лак для волос был настоящим дефицитом, а про муссы, гели, пенки, спреи и глину советские модницы даже не слышали. А теперь представьте, какое количество пчел и мух привлекала в летний сезон такая сладкая прическа. Об этом даже шутил журнал «Крокодил».

Газ вместо фена

Если Вы думаете, что страшнее нападения пчелиного роя на прическу ничего придумать уже нельзя, то вы ошибаетесь. Сегодня у каждой второй девушки есть как минимум один фен или утюжок для волос. А раньше они были не просто редким удовольствием, но и очень дорогим. Так что сушили волосы в основном над зажженными газовыми плитами, оберегая себя (очень сомнительно) газетками. А вот выпрямить кудрявые волосы помогал самый обыкновенный утюг, через мокрую ткань, разумеется. И скажите потом, что наши мамы были лишены фантазии.

Длинные ресницы в домашних условиях

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«Хлопай ресницами и взлетай» — поют небезызвестные братья-музыканты, подтверждая, что длинные ресницы всегда вызывали восхищение у мужчин и зависть у женщин. Какая красавица не хотела бы обладать шикарным обрамлением глаз, делающим лицо более хрупким и даже кукольным? Но тогда о наращивании естественно никто не слышал, и девушкам приходилось проявлять изрядную долю смекалки, чтобы визуально удлинить свои ресницы. Сухую «Ленинградскую» тушь обычно разводили и наносили на ресницы в несколько слоев, а для придания пущего эффекта к и без того густому раствору добавляли немного муки.

Химический карандаш на все времена

«Бровь должна быть тоненькая, как ниточка, и удивленно приподнятая», — со знанием дела наставляла начальницу Верочка из любимого народом фильма «Служебный роман». Но было ли дело советской промышленности до того, чем будут женщины красить себе брови или рисовать стрелки? Конечно, нет. У нее были дела и поважнее. Так что поиск недостающей косметики оставляли на совесть самих модниц. Впрочем, был в обиходе красавиц так называемый химический карандаш — черного и синего цвета. Да-да, тот самый, который нужно было смочить слюной, чтобы он начал ярко писать. Им и брови рисовали, и стрелки — незаменимая в косметичке вещь! А вот с тенями было немного сложнее. Их делали из толченого мела, разбавляя его синькой или блестками, добытыми с помощью ножа с елочных игрушек. Были и те, кто не чурался соскребать иголочкой золотую краску с букв под крышкой пианино. И чем вам не золотые тени?

Луковые колготки

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У каждой элегантной женщины непременно должны быть колготки. А что делать, если этот товар в дефиците? Везучими считались те, кто мог похвастаться хотя бы парой чулок, которые закрепляли на ногах неудобными резинками, оставляющих некрасивый след на коже. Не говоря уже про то, что они затрудняли циркуляцию крови. А если нет чулок, а выглядеть стильно при этом все-таки очень хочется? Тогда изобретательные дамы начали красить свои ноги отваром луковой шелухи, с помощью которого сегодня еще красят яйца на пасху. Этот чудо-отвар придавал ногам приятный оттенок загара и выглядел на ногах как колготки, которых на самом деле не было. Вот такие колготки-невидимки изобрели советские женщины за неимением настоящих.

Консервная банка в волосах

И напоследок хотелось бы вспомнить моду на высокие прически. Или, иначе говоря, начес. Сегодня мы понимаем, насколько это губительная и ужасная процедура для волос, но тогда красавицы многое бы отдали за возможность попасть к настоящему мастеру такой укладки. После наиболее удачного тупирования волос, сделавшего их похожими на нечто, напоминающее войлок, эту прическу старательно берегли неделями, ведь «наши» люди не только в булочную на такси не ездили, но и к парикмахеру каждый день не ходили. Впрочем, начес — это еще куда ни шло. Хуже было, когда в жидкие от природы волосы приходилось добавлять то, что потом было названо шиньоном. Но этот предмет появился не сразу и его долгое время заменял в лучшем случае капроновый чулок, в худшем — пустая консервная банка. Так-то! Но надо отдать нашим мамам должное: даже имея такой ограниченный запас бьюти-средств, они умудрялись выглядеть неотразимо и кружить головы мужчинам.